Scuola | polemica sugli aumenti | la ' mancia' da 50 euro arriva solo a giugno 

"Pipì solo in alcuni orari" - esplode la polemica a Scuola : Genova, 13 apr. , AdnKronos, - La pipì? solo a orari prestabiliti. E' quanto avviene in un istituto alberghiero di Genova, dove il dirigente scolastico ha disposto il "contingentamento" dell'uso della ...

"Pipì solo in alcuni orari" - esplode la polemica a Scuola : La pipì? solo a orari prestabiliti. E' quanto avviene in un istituto alberghiero di Genova, dove il dirigente scolastico ha disposto il "contingentamento" dell'uso della toilette in ristretti ...

Film sulle unioni civili a Scuola : scoppia la polemica : Genitori in protesta per un Film fatto vedere a scuola. Generazione Famiglia?, attraverso un comunicato stampa, ha segnalato quello che sarebbe un caso di "propaganda politica e ideologica" nel Liceo Amaldi di Roma, a Tor Bella Monaca. Lo stesso per cui delle famiglie si sarebbero lamentate: "Stanno trasformando le scuole in campi di rieducazione di massa, eliminando il ruolo educativo fondamentale dei genitori. Ma le ...