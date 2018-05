Scuola | M5S | Regione emani linee guida su fondi per bimbi sotto i 6 anni

Pd - Fedeli : “Su Scuola non ci sono margini intesa con il M5s. Sciopero docenti universitari? Fanno solo danno agli studenti” : “M5s? Se rimane con queste opinioni di merito su quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni nella scuola, ovviamente non ci sono i margini per una intesa tra Pd e 5 Stelle“. Così a Omnibus (La7) il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, commenta le posizioni critiche del M5S sulla Buona scuola e sull’operato dei governi Pd. E aggiunge: “Ci sono sicuramente delle cose che si possono implementare e migliorare, ma, ...

Gli sherpa M5s-Pd ragionano sul contratto. Di Maio pronto anche a rinunciare all'abolizione totale del Jobs Act e della Buona Scuola : La testa M5s non è al Friuli Venezia Giulia. Luigi Di Maio non ci ha messo piede nel giorno di chiusura della campagna elettorale, non vede il successo e non può alzare i toni contro Debora Serracchiani essendo il governatore uscente del Pd. Il cortocircuito sarebbe totale poiché in queste ore il capo politico grillino pensa solo al "contratto" di governo da siglare proprio con i dem. Un contratto che potrebbe essere ...

Pensioni - lavoro - Scuola : Lega cerca intesa con M5s - le novità Video : Il leader della Lega Matteo Salvini, cercando di farsi interprete della volonta' degli elettori espressa alle politiche del 4 marzo scorso, continua a ricercare un’intesa per la formazione di un governo [Video] con il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio con cui il Carroccio condivide diversi punti programmatici importanti: dalla riforma #Pensioni alla rivisitazione della Buona scuola e del Jobs act varati dal Governo Renzi. Il ...

Torino - vigili bloccano bambina non vaccinata all’asilo nido/ M5s “cacciare bimbi da Scuola è uno schiaffo” : Torino, bimba di 3 anni bloccata fuori dall'asilo nido dai vigili perché non vaccinata a Torre Pellice. Le parole del sindaco e dell'immunologo Burioni: il M5s condanna uso della forza(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:37:00 GMT)

Scuola/ Per M5s i giovani sono solo vasi da riempire con la cultura di Stato : Le proposte dedicate alla SCUOLA da parte delle forze politiche che hanno vinto il 4 marzo lasciano a desiderare. Il M5s è troppo statalista. Ultimo di 2 articoli. PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 06:09:00 GMT)SCUOLA/ Elementari, medie e prof, tutte le lacune del programma di Salvini, di P. CastagnetoSCUOLA/ Autonomia differenziata, tre regioni cominciano dai prof (e non solo), di F. Foschi

Scuola dell’Infanzia di via Odescalchi - Zotta (M5S) : “Problematiche in via di risoluzione” : Scuola dell’Infanzia di via Odescalchi, Zotta (M5S): “Problematiche in via di risoluzione” “Finalmente, dopo anni di tentennamenti e promesse non mantenute da parte di chi... L'articolo Scuola dell’Infanzia di via Odescalchi, Zotta (M5S): “Problematiche in via di risoluzione” proviene da Roma Daily News.

Elezioni viste da un 16enne : la famiglia punta su M5s - a Scuola si parla di Salvini. “Ma ‘prima gli italiani’ non lo accetto” : Poco più di una settimana è passata dalle attesissime Elezioni del 2018. Prima del voto, ho sentito mia madre e mio padre discutere giorno e notte su chi votare e perché. Diceva la sua anche mia sorella, che quest’anno votava per la prima volta e che non si è fatta trovare impreparata in vista delle accese discussioni con i miei genitori. In tv e sui giornali non si parla d’altro da diverso tempo: nelle prime pagine e sui teleschermi vedo i ...

Salvatore Giuliano - ‘migliorare’ la Buona Scuola non vuol dire ‘smantellarla’. M5s cambia idea? : Il casting da telenovela della selezione da parte di Luigi Di Maio dei propri ministri (in pectore) ha oggi riservato l’ennesima sorpresa, forse la più clamorosa. “La mutazione genetica” del Movimento 5 stelle – dopo l’istituzione del ministero della Meritocrazia (da non confondersi con il merito) e di quello della Famiglia (cosa non si farebbe per arrivare ad occhieggiare a qualsiasi tipo di immaginario trasversale, compreso quello ...

Governo M5s - chi è il candidato ministro dell’Istruzione : consulente della Giannini - ha contribuito alla Buona Scuola di Renzi : Un preside illuminato, che ha rivoluzionato la sua Scuola a Brindisi tra digitale e sperimentazioni varie, e ora vorrebbe farlo anche col ministero. Luigi Di Maio punta su una figura di sicuro spessore come titolare dell’Istruzione di un eventuale Governo M5s. Una scelta che dovrebbe mettere tutti d’accordo, se non fosse per un piccolo dettaglio: Salvatore Giuliano conosce già quel Dicastero. È stato consulente del Miur e ha collaborato per l’ex ...

Elezioni - il candidato ministro M5s : “Ho partecipato a cantiere della Buona Scuola - ma non ho scritto una sola riga” : La legge sulla Buona Scuola che è uscita non è minimamente quella a cui” avevo collaborato” per quanto riguarda i laboratori. “Ho dato solo suggerimenti sulla formazione dei dirigenti scolastici. Questa mattina in tv ho usato un termine troppo morbido, ‘superare’ la Buona Scuola. Ora dico riscriviamola“. Lo ha precisato, durante il suo intervento al Salone delle Fontane, il candidato M5s al ministero ...

M5S : Renzi posta video Giuliano - ‘la Scuola è con lei - presidente’ : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Come promesso a #cartabianca. Ogni promessa è un debito. Ecco il video”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter pubblicando un video in cui Salvatore Giuliano, indicato ministro dell’Istruzione in un eventuale governo M5S, ad un evento con Renzi premier si dice grande sostenitore della riforma della Buona scuola e conclude il suo intervento, rivolto al segretario Pd, così: “Noi siamo pronti a ...

M5S : Giannini - in bocca al lupo a Giuliano - grande contributo a Buona Scuola : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “In bocca al lupo al candidato Ministro dell’Istruzione del M5S Salvatore Giuliano. Ha l’esperienza X fare bene, l’ha dimostrato dando un contributo qualificante a #LaBuonaScuola. è stato tra i membri del Cantiere che nel 2014 ne pose le basi, e ha continuato a lavorarci fino al 2016”. Lo scrive su twitter l’ex-ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini. L'articolo M5S: ...

Elezioni - quando il candidato ministro M5s all’Istruzione diceva a Renzi : “Presidente - la Scuola è con lei” : “Signor presidente, la rivoluzione è partita dal basso e in quanto a basso me ne intendo. Ascolti ancor di più le tantissime esperienze di eccellenza che abbiamo nella scuola: noi siamo pronti a migliorare questo Paese. La scuola è con lei, presidente”. Lo dice Salvatore Giuliano, il preside che il M5s propone come eventuale ministro della scuola, a un evento del 2015 a Venaria. In prima fila in platea c’è l’allora ...

Giuliano - il candidato M5s all'Istruzione - smentisce subito Di Maio : Buona Scuola non va abolita. Poi la retromarcia : "È la prima volta che un dirigente scolastico avrà questo incarico. Ha rivoluzionato il mondo dell'istruzione e ha creato una rete di ebook per far risparmiare gli studenti". Luigi Di Maio è fiero del nome che ha proposto per guidare il Miur. Salvatore Giuliano, il "preside 2.0" dell'Itis "Ettore Majorana" di Brindisi, ha sicuramente il merito di guidare uno degli istituti tecnici ...