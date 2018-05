Scossa di magnitudo 3 6 in Friuli

Bordano. Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 : La terra ha tremato in Friuli poco prima della mezzanotte di ieri. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è

Scossa di terremoto magnitudo 6.2 in Papua Nuova Guinea : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 09:57:58 ora italiana ad una profondità di 20 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoti : Scossa magnitudo 5.5 in Pakistan : Una scossa di terremoto magnitudo 5.5 è stata registrata nel nordovest del Pakistan: lo ha reso noto un funzionario del dipartimento di meteorologia del Paese. L'epicentro è stato localizzato vicino alla località di Bannu. Secondo l'Istituto Geofisico statunitense USGS si è trattato di un evento magnitudo 5.1, verificatosi alle 03:23 UTC a una profondità di 40.9 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.2 avvertita dalla popolazione nelle Marche : Una scossa di Terremoto è stata nettamente avvertita dalla popolazione nell'Ascolano martedì sera, poco prima delle sei e mezza.

Terremoti - Scossa di magnitudo 4.5 in California : Terremoti, scossa di magnitudo 4.5 in California

Terremoto nelle Marche - Scossa di magnitudo 3.2 ad Ascoli Piceno : L'evento sismico localizzato dall'Ingv nei pressi del comune di Appignano del Tronto ad una profondità di 28 chilometri.Continua a leggere

Scossa di terremoto magnitudo 4.5 fa tremare la California : Una Scossa di terremoto magnitudo 4.5 è stata registrata in California alle 11:49 UTC dall'Istituto Geofisico statunitense USGS. L'epicentro è stato localizzato a circa 11 km nord da Cabazon, a 13.8 km di profondità. Non si hanno al momento notizie di danno a persone o cose.

Scossa di terremoto nel Chietino di magnitudo 2.0 : Una lieve Scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata alle ore 21,48 nel territorio di Taranta Peligna questa sera, sabato 5 maggio. Il sisma è stato registrato dall'Ingv a una profondità ...

Scossa di terremoto magnitudo 6.4 nelle Filippine : Un terremoto magnitudo Mwp 6.4 si è verificato nelle Filippine alle 08:19:04 ora italiana ad una profondità di 20 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

Hawaii - terremoto di magnitudo 6.9 : è la Scossa più forte dal 1975 | : Il sisma durante l'eruzione del vulcano Kilauea. Nella Big Island è stato proclamato lo stato di emergenza. Migliaia di persone evacuate, 14mila senza elettricità

Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Forlì-Cesena. Paura a Marradi : Una Scossa sismica di magnitudo 3.6 è stata registrata giovedì sera poco prima delle 21 dall'Ingv nella provincia di Forlì-Cesena, in territorio di Tredozio, al confine con il Comune di Marradi.

Scossa in provincia di Forlì - magnitudo 3.6 : Una Scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione in Emilia Romagna, nella provincia di Forlì e Cesena, ma non si registrano danni né a cose, né a persone. Secondo i rilievi dell'Istituto ...

Tredozio. Scossa di terremoto magnitudo 3.6. : La terra ha tremato in Emilia Romagna. La Scossa di terremoto ha interessato la provincia di Forlì e Cesena. Il