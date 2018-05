Scontro Israele-Iran | razzi e raid aerei su Golan e postazioni in Siria

Scontro Israele-Iran nella notte sul Golan : Si aggrava la situazione tra Israele e Iran sulle Alture del Golan in quello che è stato definito il primo attacco diretto di Teheran a Israele. La notte scorsa l'esercito israeliano ha colpito circa 50 postazioni iraniane in Siria dopo che la forza Al-Quds di Teheran ha lanciato 20 razzi verso postazioni israeliane di prima linea sulle Alture. Missili in parte intercettati dal sistema di difesa israeliano Iron Dome e che hanno fatto ...

Corteo 25 aprile a Roma : Scontro Palestinesi-Israele/ “In piazza con le kefieh” : Ebrei “ora l’Anpi li escluda” : 25 aprile, Corteo unitario a Roma a rischio? scontro Palestinesi-Israele: "in piazza con bandiere e kefieh, vogliamo Palestina libera". Ebrei, "l'Anpi li escluda dalla manifestazione"(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:14:00 GMT)

Israele - si radicalizza lo Scontro tra Netanyahu e Soros : Recentemente il governo israeliano ha deciso di sospendere l'accordo sui migranti fatto con l'ONU. A seguito di tale sospensione, il presidente dello stato ebraico Benjiamin Netanhyau ha sostenuto che la ONG statunitense 'New Israel Fund' e George Soros hanno fatto pressione sul governo ruandese per far fallire tale accordo. La risposta della New Israel Fund non si è fatta attendere e i suoi dirigenti hanno sostenuto di essere pronti ad azioni ...

Gaza : Israele - no inchieste. Scontro con Erdogan :