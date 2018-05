Sciopero controllori di volo | centomila passeggeri a terra ma il Milan è riuscito a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 maggio 2018) Che l’Italia fosse un Paese malato era noto da tempo. Nel caso avessimo avuto bisogno di una conferma, questa è arrivata martedì scorso con lodeidiche ha causato la cancellazione di oltre 900 voli e disagi a più di. La protesta, organizzata dalla Filt-Cgil, Uil Trasporti e Unica, dalle 10 alle 18 si è intersecata con loindetto da Fit-Cisl e Ugl-Ta programmato dalle 13 alle 17: con questa organizzazione è sembrata più una prova di forza sulla rappresentatività tra i sindacati che non unoper il rinnovo del contratto nazionale scaduto da due anni (motivazione ufficiale). Con un traffico di rotta in aumento del 4% nel 2017, un utile netto record di 101,5 milioni di euro e investimenti per 650 milioni nei prossimi 5 anni, è difficile pensare che non ci siano le risorse per il rinnovo contrattuale dell’azienda, quotata in ...