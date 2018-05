Scacchi | i bimbi che ci giocano sono più bravi a scuola

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) I bambini chediventano più: non è un luogo comune, ma il risultato di una serie di studi e di ricerche svolte negli ultimi anni in Italia e in altri Paesi europei. Se ne e’ parlato oggi a Torino nella giornata inaugurale del Salone del Libro in un incontro organizzato dalla casa editrice specializzata in testi sul ‘nobile gioco’, la bolognese Le Due Torri. “Gli– un gioco per crescere” (ed.Franco Angeli) di Roberto Trinchero, professore associato di pedagogia sperimentale all’Università di Torino, è un testo che espone sei anni di lavoro nelle scuole primarie: “Sin dai primi tentativi – ha spiegato l’autore – emerse una correlazione piuttosto netta fra il numero di ore passate a contatto con il gioco e l’incremento delle capacita’ logico-matematiche. I test ulteriori ...