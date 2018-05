Sanremo | domani incontro al Circolo Zoè su ' Il totem e la sua magìa'

Milano- Sanremo 2018 - domani è il giorno - sabato 17 marzo - . Programma - orari e tv. Come seguirla in tempo reale : La gara sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su ...

Milano-Sanremo 2018 - domani è il giorno (sabato 17 marzo). Programma - orari e tv. Come seguirla in tempo reale : domani 17 marzo si correrà la Milano-Sanremo 2018, la Classicissima per antonomasia, una Monumento imperdibile per tutti gli appassionati, un grande evento per tutti i ciclisti che sognano di imporsi in una delle gare più storiche di tutto il calendario. La corsa più lunga del mondo, con i suoi 291 chilometri tra il capoluogo meneghino e la città dei fiori, impegnerà tutto il gruppo per circa 7 ore: si pedala nel mito e nella leggenda, si sogna ...