Sanità | cure all’estero per 60mila inglesi | intesa con il Salvator Mundi a Roma

Sanità - 45 milioni per la sicurezza nei pronto soccorso - Ugl medici e Sanità : 'Passo in avanti - ma non soluzione definitiva' : 'Apprezziamo ancora una volta la sensibilità sulla vicenda dimostrata dall'assessore, condividendone gli intenti, anche se rammentiamo come in diverse circostanze passate ormai alla triste cronaca la ...

Sanità : sindaco Palermo - sicurezza diritto imprescindibile : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Nel corso dell'incontro che si è tenuto ieri in Prefettura e che ha visto anche la partecipazione dell'assessore regionale, abbiamo individuato nella 'sicurezza' un diritto imprescindibile, diritto dei cittadini alla salute, diritto dei lavoratori a operare senza risc

Sanità : sindaco Palermo - sicurezza diritto imprescindibile : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri in Prefettura e che ha visto anche la partecipazione dell’assessore regionale, abbiamo individuato nella ‘sicurezza’ un diritto imprescindibile, diritto dei cittadini alla salute, diritto dei lavoratori a operare senza rischi e diritto a una diversa organizzazione del sistema. Sono state individuate delle linee guida volte a evitare ...

Sanità : un mln ingressi in pronto soccorso Sicilia - Razza 'pronto piano sicurezza' : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Il sistema sanitario regionale è fatto di persone competenti e capaci e, nonostante gli attacchi vili subiti, assiste migliaia di cittadini: solo nel 2017 sono stati quasi un milione quelli accolti nelle strutture di guardie mediche e di pronto soccorso. Tutto questo

Sanità : un mln ingressi in pronto soccorso Sicilia - Razza ‘pronto piano sicurezza’ : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Il sistema sanitario regionale è fatto di persone competenti e capaci e, nonostante gli attacchi vili subiti, assiste migliaia di cittadini: solo nel 2017 sono stati quasi un milione quelli accolti nelle strutture di guardie mediche e di pronto soccorso. Tutto questo lavoro si regge sulle spalle degli operatori della Sanità. Dai cittadini ci aspettiamo un messaggio attivo e di partecipazione per ...

Sale la spesa sanitaria - uno su cinque non ha i soldi per le cure : Sale la spesa sanitaria, uno su cinque non ha i soldi per le cure Il Rapporto Osservasalute delinea un quadro preoccupante soprattutto al Sud, dove il tasso di mortalità è più elevato (+5-28% per cancro e malattie) e una persona su 5 non può pagarsi le cure Continua a leggere

Sale la spesa sanitaria : i cittadini pagano molto quella privata e al Sud non ci sono soldi per le cure : Il Rapporto Osservasalute delinea un quadro preoccupante soprattutto al Sud, dove il tasso di mortalità è più elevato (+5-28% per cancro e malattie) e una persona su 5 non può pagarsi le cure

Università degli Studi di Milano-Bicocca : cure appropriate e nuove soluzioni manageriali in ambito sanitario : CRIET Incontra è l'attività del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio che si propone di far confrontare, su una serie di tematiche di primario interesse per lo sviluppo ...

Cure appropriate e nuove soluzioni manageriali in ambito sanitario : un convegno all’Università di Milano-Bicocca : Un convegno dedicato alla ricerca di nuove risposte alla maggiore incidenza di malattie croniche legate all’allungamento delle prospettive di vita e alla razionalizzazione della spesa sanitaria: “Hub & Spoke – appropriatezza della cura e nuove soluzioni manageriali in sanità” è il prossimo appuntamento promosso da CRIET Incontra e si svolgerà mercoledì 18 aprile dalle ore 9,40 nella Sala Rodolfi dell’Università di Milano-Bicocca. IL convegno ...

Sanità. ANDI : troppe rinunce a cure denti - aumentare detrazioni fiscali : Roma, 12 apr. – “Il tema della rinuncia alle cure per ragioni economiche, vista la persistente crisi e la conseguente riduzione dei consumi, e’ di estrema attualita’ per restituire ai cittadini la possibilita’ di recuperare un percorso di attenzione e di cura della propria salute ed e’ stato oggetto di un’indagine promossa dall’ordine dei Medici di Roma e realizzata dall’Eures nel ...

La blockchain per la sicurezza dei dati sanitari : La crescente importanza assunta dai dati in campo medico pone un problema di sicurezza. La soluzione? Passa dalla blockchain

La blockchain per la sicurezza dei dati sanitari : La medicina è sempre di più una disciplina data driven. Un vantaggio sotto tanti profili, a cominciare da quello diagnostico. Ma anche un rischio. Meglio, tanti. “Abbiamo un problema di accessibilità dei dati, di loro sicurezza e anche di valorizzazione non solo economica, ma per il miglioramento di diagnosi e terapia”. Ad elencarli, partecipando al Wired Health, Mirco De Maldè, chief operating officer di Lynkeus. E ora ...

Sicurezza informatica del servizio sanitario italiano : il prof. Baiardi dell’Università di Pisa nel gruppo di studio : Il professore Fabrizio Baiardi dell’Università di Pisa è uno degli undici esperti che darà vita a “Cybersecurity”, il primo gruppo di studio costituito a livello nazionale per la difesa dei dati informatici del servizio sanitario italiano. Annunciata nei giorni scorsi e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, l’iniziativa è nata su impulso del Centro Nazionale di Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica. “Studieremo strategie specifiche – ...