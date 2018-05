Salvini parte da Giorgetti Con M5S il primo duello è sul nome del premier

Mattarella : distinguere bene comune da interessi di parte. Salvini : ci proverò fino all'ultimo : Il capo dello Stato dice no al voto a giugno, chiesto da Di Maio. E ritiene suo dovere costituzionale fare di tutto per dare un governo al Paese. Ma il leader della Lega rilancia: governo con M5s o ritorno alle urne

PD - SCONTRO SU GOVERNO CON M5S / Marcucci vs Martina : Salvini - "sono su Scherzi a Parte" : Pd, Martina: “Referendum iscritti per intesa con M5s”. Sugli scenari politici: “Temo sia GOVERNO con Salvini che voto anticipato”. Le parole del segretario reggente del Partito democratico(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Salvini - intesa Pd-M5s? Scherzi a parte : ANSA , CAMPOBASSO , 28 APR 'intesa Pd-M5s? Penso che sianosu 'Scherzi a parte', in politica chi viene bocciato daglielettori non può uscire dalla porta e rientrare dalla finestradel Governo. L'accordo Pd-M5s è contro natura, continuerò alavorare perché nasca un governo figlio del ...

Marcucci : praticamente impossibile governo M5s- Pd. Salvini : stanno su 'Scherzi a parte' : Il capogrupo dei senatori Dem spiega che le distanze tra le due formazioni politiche sono al momento insanabili. La grillina Lombardi avanza una proposta: per dialogo 'modello Lazio'. Sul fronte del centrodestra Berlusconi: con i pentastellati "non c'è nessuna possibilità visto che io non ho posto veti, ma Di Maio dice che sono il male assoluto e non si vuole sedere a un tavolo"

Consultazioni - si torna al punto di partenza : l'ira del Cav e l'ultima tentazione di Salvini : Siamo di nuovo al punto di partenza. Il secondo round di Consultazioni con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati si è concluso di nuovo con un nulla di fatto. Continua la partita dei veti incrociati tra...

Salvini : "Via i veti - e si parte!" E lancia #andiamoagovernare : Matteo Salvini ha postato su Facebook il video della sua dichiarazione dopo l'incontro con il presidente Casellati scrivendo 'Via i veti, e si parte!'. Il leader della Lega ha anche lanciato l'hashtag #andiamoagovernare Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Di Maio torni sulla terra e si parte" : 22.53 - Matteo Salvini dagli studi di Di Martedì su la7 a precisa domanda risponde che sì, Berlusconi qualche volta gli aveva chiesto di “accettare il Pd?” per formare il governo ma che lui gli ha risposto di “non pensarci neanche". A Di Maio invece Salvini dice: “torni sulla terra. Ci vediamo, ragioniamo di tasse, lavoro e pensioni e si parte. Basta con i no”.Sul possibile incarico a una personalità terza per superare lo stallo e formare il ...

Ora Salvini sferza Di Maio : "Torni sulla terra e si parte" : "Io sto quasi perdendo la pazienza: o si fa questo governo o si torna a votare". Mentre il Pd tenta un timido approccio con il Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini torna a sferzare Luigi Di Maio invitandolo a fare un passo indietro per riuscire a formare il governo. "Tutti devono rinunciare a qualcosa - spiega a Dimartedì - io potrei anche dire 'faccio io il premier o si va tutti a casa' e invece non ho questa presunzione. Se c'è qualcuno migliore ...

