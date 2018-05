Salvini lavora per fare il premier Al 50% Matteo a Palazzo Chigi Governo

Governo M5S-Lega : si lavora sul programma e sui nomi - Salvini e Di Maio chiedono tempo fino a domenica : Dopo il "via libera" da parte di Silvio Berlusconi , incontro oggi tra i leader di Lega e M5s, Matteo Salvini e Luigi Di Maio , per f ormare il nuovo Governo nelle 24 ore concesse in extremis dal Capo ...

La Boschi contro Salvini : "La smetta di attaccarmi e inizi a lavorare" : E il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha attaccato dicendo: 'Le sue parole sulle donne, sulle armi, sull'Europa, sulle tasse rappresentano l'opposto della mia visione della politica'. '...

Matteo Salvini a 48 ore dalle consultazioni al Quirinale : "Gli zingari lavorano anche a Pasqua - ho pronta una democratica ruspa" : A 48 ore dalle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Matteo Salvini torna a parlare di ruspe e zingari. Il leader della Lega, infatti, affida a un tweet il commento a un articolo de 'Il Giornale' relativo a una protesta dentro un campo rom a Roma. "Questi zingari 'lavorano' anche a Pasqua... Ho pronta una democratica e pacifica ruspa", scrive Salvini.Questi zingari "lavorano" anche a Pasqua... Ho ...

Nomadi coprono 4 ladri - sassate e bottigliate alla polizia a Roma. Salvini : ''Lavorano' anche a Pasqua - pronta una pacifica ruspa' : Auto della polizia prese a sassate e bottigliate, agenti accerchiati e picchiati e colpiti anche con gli stendini dalle donne: una notte da dimenticare, quella tra sabato e domenica nel campo Nomadi ...

GOVERNO M5S-LEGA/ Salvini e Di Maio lavorano all'intesa : e spunta il mister X - è Carlo Cottarelli : GOVERNO M5S-LEGA: Salvini e Di Maio cercano di trovare un accordo sul possibile esecutivo ma i veti incrociati non aiutano e spunta un terzo nome, quello di Carlo Cottarelli.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:28:00 GMT)

Salvini ai giornalisti : "Si può lavorare senza rotture di coglioni?" [VIDEO] : Matteo Salvini è nervoso in una giornata che può essere campale per la tenuta dell’alleanza di centrodestra. senza l’accordo sulla nomina dei presidenti delle Camere, pare che l’intesa con Forza Italia sia vicina a sfaldarsi. Lo ha confermato lo stesso presidente Silvio Berlusconi, che dopo le prime votazioni ha tuonato: "I voti della Lega a Bernini rompono la coalizione".Visibilmente contrariato, Salvini se l’è presa con i giornalisti che ...

Salvini : centrodestra compatto - Parlamento ora può lavorare : Roma, 24 mar. , askanews, 'Felice, emozionato e orgoglioso': il segretario della Lega celebra così, davanti alle telecamere in sala stampa al Senato, l'elezione dei presidenti delle due Camere, che '...

Così cresce l'ipotesi Salvini premier Si lavora sui nuovi 'responsabili'. Insight : Governo Salvini più probabile del governo Di Maio. E' l'input che, ufficiosamente, arriva dai piani alti del Quirinale. Fonti di Forza Italia raccontano di contatti telefonici tra il Centrodestra e il presidente della Repubblica sugli equilibri politici in vista della formazione dell'esecutivo Segui su affaritaliani.it

Carceri - il governo approva la riforma dell’ordinamento : più misure alternative a chi studia e lavora. Salvini : “Salva-ladri” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...