Salvini e Di Maio verso l' accordo | ' Significativi passi avanti'

Salvini-Di Maio - accordo sul governo più vicino : L’esperimento è incominciato. A distanza di due mesi dal voto del 4 marzo, il laboratorio giallo-verde si prepara ad aprire i battenti. Le trattative tra Lega e M5S per formare un esecutivo proseguono serrate al fine d’individuare entro lunedì 14 maggio un premier terzo. Tra gli altri circola il nome di Enrico Giovannini, l’ex presidente dell’Istat, considerato al momento uno dei favoriti. Per Luigi Di Maio e Matteo ...

Governo Lega-M5s - Salvini-Di Maio : “passi avanti”/ Video - chiesto tempo fino a lunedì : Giorgetti premier? : Governo Lega-M5s, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti". Le ultime notizie: il nodo delle nomine(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:03:00 GMT)

Totopremier : in lizza Giorgetti - Giovannini e Bongiorno. Salvini-Di Maio : passi avanti importanti : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

Governo M5S-Lega : si lavora sul programma e sui nomi - Salvini e Di Maio chiedono tempo fino a lunedì : Dopo il "via libera" da parte di Silvio Berlusconi , incontro oggi tra i leader di Lega e M5s, Matteo Salvini e Luigi Di Maio , per f ormare il nuovo Governo nelle 24 ore concesse in extremis dal Capo ...

Forza Italia - il piano : 'cannoneggiare' Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Dietro la formula della 'critica benevolenza' teorizzata da Giovanni Toti , dentro Forza Italia convivono due linee nei confronti del governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Ed entrambe sono assai ...

Totopremier - in lizza Giovannini - Giorgetti e Bongiorno. Salvini-Di Maio : importanti passi avanti : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

Salvini e Di Maio chiedono a Mattarella fino a lunedì per la squadra di governo : Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giornale , avrebbero chiesto ancora tempo, addirittura fino al 20 maggio. Sergio Mattarella vorrebbe invece chiudere addirittura entro domani. Così, Matteo ...

Salvini-Di Maio - incontro per il governo : "Passi avanti su premier - temi e squadra" : Alla Camera l'incontro tra i due leader, Spadafora e Giorgetti: "Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo". Nel pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del M5s e della Lega. Probabilmente lunedì il punto con Mattarella

Premier - spunta ipotesi staffetta tra Di Maio e Salvini : Resta, innanzitutto, la questione della Premiership che una volta risolta potrebbe sbloccare a 'cascata' le altre caselle chiave, a cominciare dal ministero dell'Economia. "L'uno tira l'altro, la ...

Governo Lega-M5s - non c'è accordo sul premier : ipotesi staffetta Salvini-Di Maio : "I passi avanti sono significativi". Si chiude così il faccia a faccia mattutino, a Montecitorio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini all'indomani del

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - per il premier girano due grossi nomi : 'Ora un premier politico' : Il primo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è chiuso con 'significativi passi in avanti', stando a quanto si sono preoccupati a scrivere in una nota congiunta i due leader, ma senza ...

'Matteo Renzi è contentissimo dell'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio'. Maria Teresa Meli - la verità sul Pd : ' Matteo Renzi è contentissimo'. Il leader del Pd avrebbe accolto così l'accordo di governo imminente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . A sostenerlo è Maria Teresa Meli , giornalista del Corriere ...

Governo Lega-M5s - non c'è accordo sul premier : clamorosa ipotesi staffetta Salvini-Di Maio : "I passi avanti sono significativi". Si chiude così il faccia a faccia mattutino, a Montecitorio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini all'indomani del

Totopremier - in pole Giovannini e Bongiorno. Salvini-Di Maio : significativi passi avanti : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica. Sul tavolo anche l’ipotesi staffetta Di Maio-Salvini a Palazzo Chigi. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...