Salvini e Di Maio verso il governo ' Significativi passi avanti'

Governo 5Stelle-Lega - Di Maio e Salvini : "Significativi passi in avanti" : 11.30 - Il primo incontro tra Salvini e Di Maio, iniziato intorno alle 9 e concluso verso le 11, si sarebbe rivelato un piccolo successo. Salvini, all'uscita dalla Camera, ha dichiarato che "sta andando tutto bene". Poco dopo è arrivato il primo comunicato ufficiale, che recita:Sulla composizione dell’esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con ...

Totopremier - in pole Giovannini e Bongiorno. Salvini-Di Maio : passi avanti importanti : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia la Lega sia il M5S preferiscono una figura politica, ma “terza”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera. Al termine una nota parla di «significativi passi avanti su composizione e premier». Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini : “Passi avanti”. Cresce l’ipotesi di un incarico a Giorgetti : Nelle prossime ore Giancarlo Giorgetti potrebbe ricevere dal presidente della Repubblica Mattarella l’incarico di formare un Governo. È l’indiscrezione, corroborata da un certo numero di conferme, che circola a pochi minuti dell’inaugurazione del Salone del Libro di Torino. Alla cerimonia sono presenti tre ministri uscenti - Dario Franceschini, Val...

Salvini-Di Maio : "Governo in tempi breviPassi avanti su premier - temi e squadra" : Alla Camera l'incontro tra i due leader, Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti: "Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo" Nel pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del M5s e della Lega

Faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla Camera : "Clima positivo - significativi passi in avanti per dare un governo al Paese" : faccia a faccia mattutino, a Montecitorio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini all'indomani del via libera di Silvio Berlusconi a un governo Lega-M5S. "Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo", si legge in una nota congiunta. All'incontro hanno partecipato anche Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti."Già oggi pomeriggio - si legge ancora nella nota - la prima riunione con i responsabili tecnici dei ...

Governo : al via i contatti - Salvini e Di Maio si incontrano alla Camera «Significativi passi avanti» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader della Lega e quello dell'M5S: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. Da Forza Italia Licia Ronzulli sottolinea: «Vogliamo mani libere, nessuna astensione benevola»

Governo - Salvini-Di Maio : "Passi avanti" : 11.35 "Sono stati fatti significativi passi in avanti nell'ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti, con l' obiettivo di definire tutto in tempi brevi e dare presto un Governo politico al Paese". E' quanto recita una nota congiunta di Salvini-Di Maio, al termine dell'incontro di stamane. Si parla di "clima positivo per definire programma e priorità di Governo. Già nel pomeriggio si terrà la prima riunione con i responsabili ...

Marco Taradash - la badilata sull'accordo tra Di Maio e Salvini : 'Se falliscono - il Colle li manda a fare gli spalamerda' : L'attesa per la formazione del governo Lega-M5s sta mettendo a dura prova i nervi degli italiani, compresi gli osservatori della politica come Marco Taradash , già provatissimi dopo due mesi di balletti inconcludenti. Il tempo delle chiacchiere per Luigi Di Maio e Matteo Salvini adesso è finito, con la caduta degli ultimi veti ...