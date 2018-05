Salvini e Di Maio chiedono a Mattarella fino a lunedì per la squadra di governo

Salvini-Di Maio - incontro per il governo : "Passi avanti su premier - temi e squadra" : Alla Camera l'incontro tra i due leader, Spadafora e Giorgetti: "Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo". Nel pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del M5s e della Lega. Probabilmente lunedì il punto con Mattarella

Premier - spunta ipotesi staffetta tra Di Maio e Salvini : Resta, innanzitutto, la questione della Premiership che una volta risolta potrebbe sbloccare a 'cascata' le altre caselle chiave, a cominciare dal ministero dell'Economia. "L'uno tira l'altro, la ...

Governo Lega-M5s - non c'è accordo sul premier : ipotesi staffetta Salvini-Di Maio : "I passi avanti sono significativi". Si chiude così il faccia a faccia mattutino, a Montecitorio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini all'indomani del

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - per il premier girano due grossi nomi : 'Ora un premier politico' : Il primo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è chiuso con 'significativi passi in avanti', stando a quanto si sono preoccupati a scrivere in una nota congiunta i due leader, ma senza ...

'Matteo Renzi è contentissimo dell'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio'. Maria Teresa Meli - la verità sul Pd : ' Matteo Renzi è contentissimo'. Il leader del Pd avrebbe accolto così l'accordo di governo imminente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . A sostenerlo è Maria Teresa Meli , giornalista del Corriere ...

Governo Lega-M5s - non c'è accordo sul premier : clamorosa ipotesi staffetta Salvini-Di Maio : "I passi avanti sono significativi". Si chiude così il faccia a faccia mattutino, a Montecitorio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini all'indomani del

Totopremier - in pole Giovannini e Bongiorno. Salvini-Di Maio : significativi passi avanti : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica. Sul tavolo anche l’ipotesi staffetta Di Maio-Salvini a Palazzo Chigi. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

Salvini e Di Maio al lavoro. Prima intesa sul premier Video : 3 Il via vai a Montecitorio è partito fitto gia' alla buon’ora. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati nelle segrete stanze per buttar giù il fatidico programma di governo. Ai due leader di Lega e M5S quasi non pareva vero di poter passare “alle cose formali” cit.. Una base a dire il vero era gia' stata pianificata verbalmente nel corso delle telefonate che hanno preceduto la fatidica svolta. Ci vorranno però ancora ...

Governo Lega-M5S - Berlusconi regala la bici tandem a Salvini e Di Maio Video : Ed ora Lega e Cinquestelle possono brindare. Berlusconi ha tolto il tappo, dando la stura alle bollicine. Salvini e Di Maio possono, così, adoperarsi per formare un Governo, che, nella sua configurazione, schiude le porte della storia alla Terza Repubblica, sia pure con l’applicazione di modelli provenienti dalla Prima “doppio forno”, “Governo di tregua”, “astensione della non sfiducia”, con altre formule tipiche del regime parlamentare d’un ...

Governo - Di Maio e Salvini già 'affiatati' : ecco le 3 ipotesi sul premier [LIVE] Video : Live Governo Lega-M5S: la nostra diretta 12:25 - ecco il Video-messaggio che Luigi Di Maio ha postato sul proprio profilo Facebook: 12:05 - Il capogruppo alla Camera della Lega Giancarlo Giorgetti ha fatto sapere che forse servira' più tempo del previsto a Di Maio e Salvini per trovare un'intesa di Governo. L'esponente leghista non ha escluso la possibilita' di chiedere una ulteriore proroga al capo dello Stato. 12:00 - Le ipotesi più ...

GOVERNO M5S-LEGA - INCONTRO DI MAIO-Salvini/ Video - "Importanti passi in avanti : ora contratto di programma" : GOVERNO, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano. Le ultime notizie: passo di lato del leader di Forza Italia, ma l'alleanza di centodestra non è finita.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:31:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Passi avanti significativi con Salvini. Ora contratto per migliorare vita degli italiani” : “Il nostro obiettivo è portare a casa un contratto di Governo che possa migliorare la vita degli italiani. Credo che siano stati fatti dei passi avanti nell’incontro di stamattina con Salvini“. Così Luigi Di Maio in diretta su Facebook commentando il vertice di questa mattina tra M5s e Lega. L'articolo Governo, Di Maio: “Passi avanti significativi con Salvini. Ora contratto per migliorare vita degli italiani” proviene da ...

Di Maio-Salvini - arriva il governo merendina : A questo punto, sempre che il nostro Paese non venga colpito da un asteroide o sepolto da una mega merendina piovuta dal cielo, si direbbe proprio che i ragazzini ridanciani Matteo Salvini e Luigi Di Maio ce l’abbiano fatta: finalmente avranno a disposizione un governo “che possa coniugare leggerezza e golosità”. Il risultato dei loro bluff, sinergici con quello del presidente Sergio Mattarella: l’ipotesi di un voto in pieno luglio e la promessa ...

Governo 5Stelle-Lega - Di Maio e Salvini : "Significativi passi in avanti" : 11.30 - Il primo incontro tra Salvini e Di Maio, iniziato intorno alle 9 e concluso verso le 11, si sarebbe rivelato un piccolo successo. Salvini, all'uscita dalla Camera, ha dichiarato che "sta andando tutto bene". Poco dopo è arrivato il primo comunicato ufficiale, che recita:Sulla composizione dell’esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con ...