Salvini | due-tre giorni per chiudere tutto | sennò si vota

Governo - ipotesi staffetta Luigi Di Maio e Matteo Salvini : due premier a tempo - ma la pista perde quota : Il nodo principale della trattativa tra M5s e Lega per la formazione del Governo, come è noto, è il nome del premier. Un nome che i due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, vogliono politico. Nome ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - per il premier girano due grossi nomi : 'Ora un premier politico' : Il primo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è chiuso con 'significativi passi in avanti', stando a quanto si sono preoccupati a scrivere in una nota congiunta i due leader, ma senza ...

Salvini parte da Giorgetti. Con M5S il primo duello è sul nome del premier : Matteo Salvini riunisce i suoi gruppi parlamentari e suggerisce loro di «disdire le ferie» perché il voto è dietro l'angolo. Eppure, mentre il leader leghista parla, a metà giornata, il pessimismo ...

MATTARELLA - Salvini-DI MAIO : “NO A GOVERNO NEUTRALE”/ Due donne la carta a sorpresa del Presidente? : La mossa di MATTARELLA: "GOVERNO neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di MAIO e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:40:00 GMT)

Nel napoletano sono apparsi due fantocci di Salvini a testa in giù : A Quarto, nel napoletano, sono apparsi stamattina due fantocci a testa in giù, uno - riporta Il Giornale - vicino al monumento ai caduti e uno fuori dall'aula consiliare intitolata a Peppino Impastato. Entrambi indossano due maglie verdi: su una la scritta "Noi con Salvini" corredata da una svastica, sull'altra "Lega merda". Il bersaglio è il leader leghista e il riferimento è ...

L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini : premier terzo - ministri politici - i due leader fuori dal governo : "Va bene Luigi, ma devo parlarne con gli altri". È l'ora di pranzo. Luigi Di Maio si sta preparando a prendere un taxi, direzione via Teulada, dove a In mezz'ora renderà pubblica L'ultima mossa per evitare la ridotta dell'opposizione e la richiesta delle urne. La posizione di Matteo Salvini, in attesa del vertice di Arcore, è interlocutoria. Solo a sera i contorni della risposta verranno definiti.Definita la risposta, ...

Minacce a Salvini e alla Lega : due manichini appesi con svastica : Due manichini a testa in giù con una maglia verde, una svastica e le scritte "Noi con Salvini" e "Lega me...a". Sono le nuove - ennesime - Minacce arrivate alla Lega e a Matteo Salvini. Stavolta è successo a Quarto (Napoli), dove stamattina sono apparsi i fantocci, uno vicino al monumento ai caduti e uno fuori dall'aula consiliare intitolata a Peppino Impastato (guarda le foto).[[gallery 1523005]]Nel paese campano il prossimo 10 giugno si voterà ...

Governo - Salvini al M5s : 'Chiederò preincarico'/ Affondo su Di Maio : "Ha aperto due forni e 18 panetterie..."

Governo - Salvini al M5s : "Chiederò preincarico"/ Affondo su Di Maio : “Ha aperto due forni e 18 panetterie...” : Salvini boccia Di Maio: "Chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "O dialogo con M5s o voto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:00:00 GMT)

Friuli - trionfa il centrodestra. Salvini : due di picche ai dem : Matteo Salvini dà il due di picche a Movimento 5 stelle e Pd e fa man bassa in Friuli Venezia Giulia, dove il candidato presidente, Massimiliano Fedriga, incassa un 57% quasi bulgaro e la Lega si ...

Salvini vince in Friuli e «fa» il due di picche a Di Maio Il crollo di M5s - La mappa : Il leader della Lega, forte della vittoria del suo candidato alle elezioni regionali, pubblica un due di picche su Twitter e irride il M5S. La Lega è primo partito col 35%, segue il Pd, i grillini si inchiodano al 7%

Friuli - Salvini esulta su Facebook con il due di picche : 'Andiamo a governare' : Una vittoria netta per il centro-destra alle elezioni in Friuli-Venezia Giulia , con la coalizione guidata dal leghista Massimiliano Fedriga che si appresta a governare la regione. Matteo Salvini , ...

Salvini dà il due di picche a Di Maio e Pd : "Ora andiamo a governare noi" : Le prime parole da presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, esponente triestino della Lega, le pronuncia anche guardando a Roma. "Spero che quanto accaduto qui agevoli anche a Roma una scelta che rispecchi il voto dei cittadini che hanno confermato, o addirittura accentuato, il risultato del 4 marzo". Dalle urne è, infatti, uscito nuovamente vincitore il centrodestra unito. Un risultato schiacciante che, tra le altre cose, ha ...

