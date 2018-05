Salvini-Di Maio | sintonia sul programma | migranti | Fornero e flat tax M5S | «Verso un

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini ministri<br>Premier terzo di "alto profilo" : 19:00 - Lega e Movimento 5 Stelle lavorano ad oltranza per la composizione del contratto di Governo , poi passeranno ai nomi che entro lunedì comporranno la squadra di Governo . I tecnici hanno oggi definito alcuni temi del programma: "Ci saranno flat tax, reddito di cittadinanza, legge Fornero e migranti", fanno sapere dal Carroccio. "Sul tavolo anche conflitto di interessi e giustizia", precisano i pentastellati.17:01 - Sul canale YouTube del ...

L’accordo Lega – M5s : premier “debole” - Di Maio e Salvini vicepresidenti del Consiglio : Salvini e Di Maio verso le due vicepresidenze e pronti a chiudere il nodo principale: la squadra di governo, con incarico di Presidente del Consiglio affidato a Giovannini o Cottarelli e posizioni di primissimo piano per i loro fedelissimi, Giorgetti, Toninelli e Bonafede su tutti. Intanto, si lavora sul contratto di governo: Lega preme per flat tax e legittima difesa, M5s non rinuncia a legge su conflitto di interessi.Continua a leggere