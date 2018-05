Salvini-Di Maio al tavolo per il governo

premier governo lega m5s di maio Salvini : Dopo il via libera da parte di Silvio Berlusconi, i leader di lega e M5s sono tornati a vedersi. "Passi avanti significativi", spiegano Matteo salvini e Luigi Di maio dopo il nuovo faccia a faccia, scrive il Corriere, annunciando la partenza del tavolo tecnico-politico per mettere insieme il contratto di governo. Si andrà avanti ad oltranza, annuncia il capo politico pentastellato. Ma per siglare l'accordo ...

Salvini-Di Maio - incontro per il governo : "Passi avanti su premier - temi e squadra" : Alla Camera l'incontro tra i due leader, Spadafora e Giorgetti: "Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo". Nel pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del M5s e della Lega. Probabilmente domenica il punto con Mattarella

Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla ricerca di un premier terzo. In forte ribasso l'ipotesi di una staffetta : Quasi due ore di incontro di buon mattino. Poi il comunicato: "Passi avanti, sia su premier sia su programma". Matteo Salvini e Luigi Di Maio offrono al Quirinale il passo concreto che il Colle si aspettava per dare ulteriore tempo all'intesa. Entrambi sono convinti che nel giro di qualche mossa si arriverà a dama. Per questo hanno fissato a domenica la chiusura della partita, con l'obiettivo di presentarsi da Sergio Mattarella ...

Cacciari : “Salvini e Di Maio? Chi governa perde. Anche loro dovranno assaggiare questa minestra” : “Governo M5s-Lega? Chi va al governo poi perde. E questa minestra dovranno assaggiarla Anche Salvini e Di Maio. C’è poco da fare”. Sono le parole del filosofo Massimo Cacciari, ospite di Otto e Mezzo, su La7. L’ex sindaco di Venezia spiega: “Salvini e Di Maio si troveranno esattamente nella stessa situazione che da anni riguarda tutti i governi. Chi governa perde, perché per vincere devi promettere e a volte in modo ...

Governo - Di Maio : “Salvini scuro in volto dopo l’incontro? Non capite niente. Lasciatelo in pace - è milanista” : “Ottimo”, risponde Luigi Di Maio a chi gli chiede in che clima si è svolto l’incontro di stamattina con Matteo Salvini. A chi gli fa notare che il leader della Lega sembrava avere la faccia scura all’uscita da Montecitorio dopo il colloquio, Di Maio ai cronisti replica: “Non capite proprio niente…”, proseguendo lungo la strada per un ristorante vicino gli uffici dei gruppi di Montecitorio, aggiunge ...

Salvini-Di Maio - accordo sul governo più vicino : L’esperimento è incominciato. A distanza di due mesi dal voto del 4 marzo, il laboratorio giallo-verde si prepara ad aprire i battenti. Le trattative tra Lega e M5S per formare un esecutivo proseguono serrate al fine d’individuare entro lunedì 14 maggio un premier terzo. Tra gli altri circola il nome di Enrico Giovannini, l’ex presidente dell’Istat, considerato al momento uno dei favoriti. Per Luigi Di Maio e Matteo ...