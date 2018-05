Salvini-Di Maio | accordo sul governo più vicino

vanityfair

(Di giovedì 10 maggio 2018) L’esperimento è incominciato. A distanza di due mesi dal voto del 4 marzo, il laboratorio giallo-verde si prepara ad aprire i battenti. Le trattative tra Lega e M5S per formare un esecutivo proseguono serrate al fine d’individuare entro lunedì 14 maggio un premier terzo. Tra gli altri circola il nome di Enrico Giovannini, l’ex presidente dell’Istat, considerato al momento uno dei favoriti. Per Luigi Die Matteoi temi però vengono prima dei nomi. II tecnici dei due schieramenti si sono appena messi al lavoro per scrivere il contratto che legherà M5S e Lega una volta al. Nel documento troveranno spazio solo le misure considerate irrinunciabili da entrambe le parti. «Sulla composizione dell’esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti», hanno fatto sapere in una nota congiunta al termine del faccia a faccia, ...