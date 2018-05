Salvini allo stadio per vedere il Milan Cappellino e giacca del brand di riferimento di

Salvini allo stadio con brand Casapound - è polemica : Il segretario leghista manda subito un segnale al suo mondo di riferimento, mentre tratta la lista dei ministri con Di Maio. Ecco chi arriva al Governo grazie al Movimento 5 stelle, proprio quel ...

Salvini allo stadio con il giubbotto che piace ai fascisti del terzo millennio di CasaPound : Non è passato inosservato Matteo Salvini in tribuna allo stadio Olimpico durante la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, la squadra per cui tifa il leader della Lega. E non tanto perché, mentre si godeva la partita, usciva in contemporanea il comunicato di Silvio Berlusconi con il quale faceva un passo indietro per far nascere un governo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Ma per l'abbigliamento. Sugli spalti dello stadio il ...

Salvini versione ultrà allo stadio - tra i vip con 'giubetto simbolo di CasaPound' : Forse il giubbino Pivert di Salvini è un regalo di quella stagione politica, chissà. Ma ora il leader leghista è diventato, indirettamente, un testimonial del marchio. Lo stesso hanno fatto i ...

Il futuro ministro dell’Interno Matteo Salvini allo stadio fa pubblicità al marchio di Casa Pound : Mentre fremono le trattative per la formazione di un governo tra la Lega e il Movimento 5 stelle, Matteo Salvini va allo stadio per la finale di Coppa Italia con una giacca della marca di vestiti legata ai vertici di Casa Pound. Il ministro dell'Interno in pectore fa pubblicità a un gruppo discusso per gli episodi di violenza in cui è coinvolto e per i rapporti imbarazzanti con il clan Spada.Continua a leggere

Prove di intesa tra Di Maio e Salvini : chieste 24 ore a Mattarella per formare un governo "giallo-verde" : Possibile una svolta per il governo. Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa, forse su un premer "terzo". Berlusconi deve decidere che ti po di posizione prendere in caso di accordo

Di Maio : "Salvini e Renzi responsabili dello stallo" : Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle, questa mattina ha parlato con i giornalisti in Transatlantico e ha commentato la situazione di stallo in cui si trova la politica italiana, individuando quelli che secondo lui sono i principali responsabili nei due "Matteo", ossia Salvini e Renzi, rispettivamente di Lega e Pd, i due partiti, uno alternativo all'altro, con cui Di Maio avrebbe voluto stipulare un contratto per un "governo di ...

Salvini : “In Forza Italia si ragiona - ci provo fino all’ultimo”. Di Maio : “Stallo? Berlusconi meno responsabile di altri” : Il tempo è scaduto, ma Matteo Salvini insiste. E’ questione di ore e Sergio Mattarella convocherà il o la presidente del Consiglio che dovrà guidare il governo neutro, ma in casa del centrodestra continuano le agitazioni. “I ragionamenti in queste ore”, ha detto il leader del Carroccio, “si fanno in Forza Italia, di cui capisco tutte le remore e i dubbi”. E ha quindi rilanciato: “Confermo che fino all’ultimo ...

Di Maio : "Voto a luglio sarà un ballottaggio" | Martina : lui e Salvini irresponsabili : Mattarella ha proposto due alternative ai partiti: un esecutivo a tempo guidato da personalità neutrali (pronto a lasciare in caso di un accordo politico tra i partiti) o nuove elezioni già in estate (pur avvertendo dei pericoli che comporterebbe, a partire dal probabile aumento dell'Iva)

Si torna al voto? Stallo politico : è braccio di ferro Di Maio-Salvini : Di Maio cambia idea e riapre il “forno” “Oggi dico in modo ufficiale che qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui”. Sono passate due settimane da quella mattina del 24 Aprile in cui il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, pronunciava queste parole per mettere definitivamente la parola fine ad ogni possibile intesa con la Lega di Matteo Salvini e per tentare la soluzione “contratto di governo” con il Partito Democratico, risultata ...

Governo - alta tensione Berlusconi-Salvini a Palazzo Grazioli : “Mai appoggio esterno a Lega-M5s” - “Allora voto anticipato” : Due ore di confronto serrato, faccia a faccia, con richieste fuori dai denti, repliche franche. Da una parte Matteo Salvini, accompagnato da Giancarlo Giorgetti, decisi a far passare la linea della necessità di un accordo con i Cinquestelle alle condizioni avanzate in un’ultima offerta da Luigi Di Maio. Fino ad emarginare Forza Italia all’appoggio esterno. Perché “è sempre meglio un Governo politico che dia risposte al Paese ...

Governo - si apre uno spiraglio nello stalloM5s : “Salvini? Proposta tardiva ma valutiamo” : Governo, si apre uno spiraglio nello stalloM5s: “Salvini? Proposta tardiva ma valutiamo” E’ conto alla rovescia per i partiti per giungere dopo due mesi dalle elezioni ad un accordo che consenta la nascita di un Governo politico. Sono ore di attesa che la Lega con tutto il centrodestra e il M5s si stanno prendendo prima […]

Stallo Cinquestelle-Lega sul governo. Crimi : «Salvini tardivo». Ma si tratta : «Salvini è credibile? Di quale Salvini stiamo parlando? Perché ogni volta cambia la sua posizione». Lo dice il senatore del M5s Vito Crimi intervistato da Maria Latella...

