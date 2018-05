Salute e benessere | coltiviamo il nostro profilo Instagram

Lo stacanovismo nuoce alla Salute - ecco il decalogo del benessere : Ma quali sono le cause che provocano tutto questo malessere? In un mondo lavorativo volatile che segue regole obsolete tutto è non determinabile ma frenetico: i ritmi di lavoro sono prolungati, l'...

Giornata Mondiale della Salute sul Lavoro - per la scienza lo “stacanovismo” nuoce alla Salute : ecco il decalogo per salvaguardare il proprio benessere : Stacanovisti avvisati, lavorare troppo fa male alla salute. Esempio lampante ne è Aleksej Stachanov, lavoratore-modello nell’URSS degli anni Trenta: dopo essere diventato un simbolo politico per le sue performance lavorative nelle miniere sovietiche e aver dato il nome all’omonimo movimento morì, probabilmente anche a causa della fatica accumulata… proprio per un infarto. Ma il benessere del cuore non è l’unico fattore a logorarsi con una ...

"Trevi benessere " il week end della Salute" : TREVI Promuovere uno stile di vita sano basato sulla pratica di attività fisica, una buona alimentazione e sulla prevenzione, anche attraverso l'adesione all'invito ad effettuare gli screening per ...

Salute : il Brixia Benessere Festival in week-end a Brescia : ANSA, - MILANO, 17 APR - In Italia il wellness, il mercato del Benessere, ha un giro d'affari che supera i 22 miliardi di euro. Anche il mondo del wellness travel, dei viaggi, è in forte crescita e molti italiani scelgono hotel con spa per combattere lo stress. Da qui l'idea da dare una vetrina al tema anche a Brescia con la prima ...

Salute : in Francia allarme sette - sempre più presenti in campo benessere : La Salute e il benessere sono sempre più ‘terreno fertile’ per le sette in Francia. Su 2.300 segnalazioni ricevute dall’organismo d’oltralpe che si occupa di monitorare il fenomeno (Miviludes, missione interministeriale di vigilanza e lotta contro le derive settarie), la metà riguardano proprio questo campo. Le sette centrate sullo ‘star bene‘ e sul contrasto alla malattia – riferisce il rapporto ...

Torna RiminiWellness - 4 giorni di divertimento - Salute e benessere a Rimini Fiera : Teleborsa, - salute e benessere in scena a Rimini . Italian Exhibition Group, la società che gestisce Rimini Fiera , ha inserito in calendario dal 31 maggio al 3 giugno RiminiWellness 2018 , il più ...