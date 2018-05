Salone del Libro | il taglio del nastro con Fico e Casellati FOTO

Con l’INFN un “SalTo” al giorno al Salone del Libro di Torino : Da oggi, 10 maggio, fino a lunedì prossimo 14 maggio, l’INFN sarà al Salone Internazionale del Libro di Torino 2018 con uno stand nel padiglione 2, e con una campagna social in cui ogni giorno i ricercatori dell’INFN racconteranno un #SalTo18 compiuto nella conoscenza dell’universo o dall’innovazione tecnologica grazie alle ricerche in fisica delle particelle. Nello stand G129 i visitatori del Salone del Libro potranno far domande sulle onde ...

Governo - Fico al Salone del libro di Torino non commenta : “Lega-M5s? Sono ottimista per natura” : All’inaugurazione del Salone del libro di Torino, il presidente della Camera Roberto Fico non commenta il possibile accordo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, ma si limita a commentare “Sono ottimista per natura”. L'articolo Governo, Fico al Salone del libro di Torino non commenta: “Lega-M5s? Sono ottimista per natura” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Torino - al via il 31° Salone del Libro : 12.04 Inaugurata a Torino la 31ma edizione del Salone del Libro, con i presidenti del Senato e della Camera, Casellati e Fico. Presente anche il ministro dei Beni Culturali Franceschini, tutti accolti dalla sindaca Appendino. Il primo evento della manifestazione, che proseguirà fino al 14 maggio, è la lectio magistralis dello scrittore Javier Cercas: "L'Europa e l'eroismo della ragione". L'Associazione italiana editori rileva che nei primi 4 ...

Salone Internazionale del Libro di Torino - al via la trentunesima edizione : Fino a lunedì 14 maggio al Lingotto di Torino la 31esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Da Javier Marias a Eduard Limonov, la letteratura Internazionale e del Belpaese si incontra qui. Oltre 13 mila metri quadrati di esposizione, 30mila studenti prenotati: è l'edizione dei record.Continua a leggere

Salone del LIBRO DI TORINO/Al via alla presenza dei presidenti di Camera e Senato : i numeri della 31° edizione : SALONE del LIBRO di TORINO si apre oggi al Lingotto alla presenza dei presidenti di Camera e Senato: i numeri della 31° edizione e i grandi ospiti attesi.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 08:19:00 GMT)

10 appuntamenti da non perdere al Salone del libro di Torino : Luoghi, distribuiti per tutta la città di Torino, dove tra presentazioni di libri, reading, tavole rotonde, spettacoli, confronti, possano emergere chiaramente quegli elementi capaci di raccontare il ...

Salone del libro torino cosa sapere appuntamenti : Come sarà il mondo che ci aspetta? La 31esima edizione del salone Internazionale del libro di Torino, dal 10 al 14 maggio, parte con una domanda sul nostro futuro in un‘epoca di grande instabilità. Una domanda che rievoca, dopo cinquant’anni, i desideri sessantottini di cambiamento ma anche un maggiore desiderio di conoscenza di ciò che, oggi, ci circonda e ci influenza. Nell’idea del ...

Al Salone del Libro Gifuni legge Moro : ANSA, - TORINO, 9 MAG - Fabrizio Gifuni porta in scena le parole di Aldo Moro - quelle che si cercò subito di arginare, silenziare e mistificare - alla vigilia dell'apertura del Salone del Libro di ...

Torna il Salone del libro : Con la Francia paese ospite con una rassegna dedicata al Maggio francese e Anime Arabe che si riconferma come argomento di focus sulla letteratura del mondo arabo, il Salone di Torino si riconferma ...

Salone del Libro 2018 - Alice Sebold : «Condividete il vostro dolore» : «Stupro. È questa l’esperienza orribile che ho vissuto. Dobbiamo almeno imparare a pronunciare la parola. Facciamolo tutti insieme, d’accordo?». Nel 1999, Alice Sebold esordì così al primo reading di Lucky. Il memoir in cui, con una lucidità quasi cinematografica, racconta della violenza subita a 18 anni quando era matricola alla Syracuse University torna nelle librerie con una sua nuova introduzione (e/o, pagg. 337, 9,90 euro; trad. di Claudia ...

Al Salone del Libro di Torino le Marche portano Lotto - Leopardi - Rossini e le migliori blogger : Sessantadue gli eventi in programma, trentasette le case editrici presenti, dieci festival letterari, dibattiti in diretta streaming e la presenza di personalità del mondo della cultura e delle ...

LA SCRITTRICE LECCESE GIOVANNA POLITI AL Salone INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO COL SUO NUOVO ROMANZO "IO SONO L'A-MORE" : Numerosi gli impegni della SCRITTRICE sul piano dell'attività personale e in campo sociale con l'Associazione KalòsArte&Scienza, nata da un Progetto da lei ideato atto a promuovere la Bellezza, l'...

Il portavoce della sindaca Appendino restituisce i cinquemila euro per la consulenza sul Salone : «Non ho mai ritenuto che tale collaborazione potesse scatenare tanto clamore e non era assolutamente mia intenzione creare alcun problema alla sindaca e all’amministrazione». Così, in una nota, il portavoce della sindaca di Torino, Luca Pasquaretta, al centro delle polemiche per una consulenza col Salone del Libro di Torino da 5 mila euro. Soldi, a...