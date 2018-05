SALONE DEL LIBRO DI TORINO Al via alla presenza dei presidenti di Camera e Senato | i

10 appuntamenti da non perdere al SALONE DEL libro di Torino : Luoghi, distribuiti per tutta la città di Torino, dove tra presentazioni di libri, reading, tavole rotonde, spettacoli, confronti, possano emergere chiaramente quegli elementi capaci di raccontare il ...

SALONE DEL libro torino cosa sapere appuntamenti : Come sarà il mondo che ci aspetta? La 31esima edizione del salone Internazionale del libro di Torino, dal 10 al 14 maggio, parte con una domanda sul nostro futuro in un‘epoca di grande instabilità. Una domanda che rievoca, dopo cinquant’anni, i desideri sessantottini di cambiamento ma anche un maggiore desiderio di conoscenza di ciò che, oggi, ci circonda e ci influenza. Nell’idea del ...

Al SALONE DEL Libro Gifuni legge Moro : ANSA, - TORINO, 9 MAG - Fabrizio Gifuni porta in scena le parole di Aldo Moro - quelle che si cercò subito di arginare, silenziare e mistificare - alla vigilia dell'apertura del Salone del Libro di ...

Al SALONE DEL Libro Gifuni legge Moro : ANSA, - TORINO, 9 MAG - Fabrizio Gifuni porta in scena le parole di Aldo Moro - quelle che si cercò subito di arginare, silenziare e mistificare - alla vigilia dell'apertura del Salone del Libro di ...

Torna il SALONE DEL libro : Con la Francia paese ospite con una rassegna dedicata al Maggio francese e Anime Arabe che si riconferma come argomento di focus sulla letteratura del mondo arabo, il Salone di Torino si riconferma ...

SALONE DEL Libro 2018 - Alice Sebold : «Condividete il vostro dolore» : «Stupro. È questa l’esperienza orribile che ho vissuto. Dobbiamo almeno imparare a pronunciare la parola. Facciamolo tutti insieme, d’accordo?». Nel 1999, Alice Sebold esordì così al primo reading di Lucky. Il memoir in cui, con una lucidità quasi cinematografica, racconta della violenza subita a 18 anni quando era matricola alla Syracuse University torna nelle librerie con una sua nuova introduzione (e/o, pagg. 337, 9,90 euro; trad. di Claudia ...

Al SALONE DEL Libro di Torino le Marche portano Lotto - Leopardi - Rossini e le migliori blogger : Sessantadue gli eventi in programma, trentasette le case editrici presenti, dieci festival letterari, dibattiti in diretta streaming e la presenza di personalità del mondo della cultura e delle ...

LA SCRITTRICE LECCESE GIOVANNA POLITI AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO COL SUO NUOVO ROMANZO "IO SONO L'A-MORE" : Numerosi gli impegni della SCRITTRICE sul piano dell'attività personale e in campo sociale con l'Associazione KalòsArte&Scienza, nata da un Progetto da lei ideato atto a promuovere la Bellezza, l'...

Il portavoce della sindaca Appendino restituisce i cinquemila euro per la consulenza sul SALONE : «Non ho mai ritenuto che tale collaborazione potesse scatenare tanto clamore e non era assolutamente mia intenzione creare alcun problema alla sindaca e all’amministrazione». Così, in una nota, il portavoce della sindaca di Torino, Luca Pasquaretta, al centro delle polemiche per una consulenza col Salone del Libro di Torino da 5 mila euro. Soldi, a...

31' SALONE internazionale del Libro di Torino. Dal 10 al 14 maggio "Tra isola e mondo" la Sardegna va in mostra con editoria - festival - ... : ... ciascuno per la propria Regione: Chi voglio essere? Perché mi serve un nemico? A chi appartiene il mondo? Dove mi portano spiritualità e scienza? Che cosa voglio dall'arte: libertà o rivoluzione? E ...

Lagioia : "Bene innovare il SALONE DEL Libro ma non cambi lo spirito" : Insomma, è un Salone "capace di portare non soltanto Torino ma l'Italia al centro della scena internazionale per quanto riguarda la cultura e il mondo del Libro". Tenendo conto "delle grandi ...

Torino - il portavoce della Appendino restituisce i 5mila euro ricevuti per un incarico durante il SALONE DEL Libro 2017 : Non voleva creare clamore né danneggiare l’amministrazione di Torino. Per questo oggi Luca Pasquaretta, portavoce della sindaca Chiara Appendino, ha restituito i 5mila euro ottenuti per un suo incarico al fianco di Massimo Bray, presidente del Salone del Libro, svolto nel maggio 2017 per quindici giorni. Lo ha fatto dopo il dibattito in consiglio comunale, al termine del quale lo stesso gruppo consiliare del M5s aveva giudicato come ...

Fantasy italiano - i romanzi da leggere e i panel da seguire al SALONE DEL Libro : Maggio è il mese del Salone del Libro e della lettura, ideale per fare il punto della situazione del Fantasy italiano. Che sia ambientato a Roma, che parli di fate o di vampiri, che coinvolga la Puglia più torrida o il paesino piemontese più dimenticato, non ha importanza, basta che riesca ancora a riempirci di meraviglia. Vi consigliamo i migliori libri Fantasy da leggere in questo momento, abbinati ai panel più interessanti e significativi ...

'Un giorno tutto questo' tema del 31° SALONE Internazionale del Libro a Torino : Ad aprire il 31° Salone del Libro di Torino ci saranno il Ministro dei beni Culturali Dario Franceschini , il Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli , il Presidente della Camera Roberto Fico , il ...