Rubata l’armatura del primo film di Iron Man

(Di giovedì 10 maggio 2018) L’originale armatura Mark III deldiMan è sparita, la polizia di Los Angeles sta ancora indagando sul fatto. La polizia ha dichiarato inoltre che il valore totale dell’armatura si aggira intorno ai 320,000 $ e l’ultima volta in cui è stata vista è stato durante lo scorso Febbraio. L’armatura insieme a diversi altri costumi di scena era dentro un magazzino a Pacoima (Los Angeles) e per ora non si hanno altre notizie. Non è la prima volta che ad Hollywood succedono questi fatti, uno dei più conosciuti è la sparizione del costume di scena originale delSpider-Man (Tobey Maguire) per un valore di 50,000 $. L'articolol’armatura deldiMan proviene da nerdgate.