Ronan Farrow | il giustiziere

vanityfair

: RT @MarioManca: Boh, io Niko nei panni del nuovo Ronan Farrow ce la vedo peggio di Mariella come femme fatale. #upas - peachfra : RT @MarioManca: Boh, io Niko nei panni del nuovo Ronan Farrow ce la vedo peggio di Mariella come femme fatale. #upas - MarioManca : Boh, io Niko nei panni del nuovo Ronan Farrow ce la vedo peggio di Mariella come femme fatale. #upas - depredazionefin : RT @_DAGOSPIA_: RONAN FARROW, L’ANGELO STERMINATORE DEI MAIALONI DEMOCRAT - È STATO IL SUO PEZZO A SECCARE SCHNEIDER -

(Di giovedì 10 maggio 2018)è da tempo il giovane re di New York, destinato a grandi cose fin da quando si era iscritto al Bard College all’età incredibile di 11 anni. Ora ne ha 30, ma assomiglia ancora al cherubino che i paparazzi adoravano negli anni ’90, quando i suoi genitori, Woody Allen e Mia, erano forse la coppia più famosa di Hollywood. Per anni,aveva vagato per il mondo in cerca di modi per dimostrare il suo potenziale. Si erano aperte porte, aveva preso diplomi, e intorno a quel giovane incredibilmente geniale aveva cominciato ad aleggiare l’aura del mito. Ma è con il suo reportage bomba su Harvey Weinstein che si è davvero annunciato al mondo come giornalista investigativo grintoso, determinato, con un occhio per la storia esplosiva. Ormai tutti vogliono un pezzo di, il reporter diventato più interessante dei suoi soggetti. Fa parte della squadra di giornalisti del ...