Romario a Gabriel Jesùs | fai tanto sesso

Romario : 'Gabriel Jesùs deve fare tanto sesso' : 'Un consiglio a Gabriel Jesùs in vista dei Mondiali? Fai tanto sesso, e approfitta al massimo dei giorni di riposo'. L'incarico di senatore a Brasilia non ha tolto il buonumore a Romario , 'eroe' dei ...

