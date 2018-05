Roman Polanski attacca il movimento #MeeToo

Roman Polanski contro #MeToo : «Un’isteria collettiva» : Il regista e premio Oscar Roman Polanski, che ha lasciato gli Stati Uniti 40 anni fa prima di essere condannato per violenza sessuale, ha definito il movimento #MeToo «un’isteria collettiva», oltre che una «totale ipocrisia». L’ha rivelato all’edizione polacca di Newsweek, poco prima che l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna i premi Oscar, decidesse di espellerlo, insieme a Bill ...

FRANTIC - SU RETE 4/ Info streaming del film di Roman Polanski (oggi - 9 maggio 2018) : FRANTIC, il film in onda su RETE 4 oggi, merecoledì 9 maggio 2018. Nel cast: Betty Lynn Buckley, Harrison Ford e Emmanuelle Seigner, alla regia Roman Polanski. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:21:00 GMT)

Molestie sessuali - Roman Polanski denuncia l'Academy dopo l'espulsione - : Il regista premio Oscar ha accusato l'organizzazione cinematografica di violare i suoi stessi standard di condotta. Precedentemente l'84enne aveva definito il movimento MeToo come un'isteria di massa

Roman Polanski ha minacciato di fare causa all’Academy contro la sua espulsione dall’organizzazione per motivi etici : Il regista Roman Polanski ha minacciato di fare causa contro la sua espulsione dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna i premi Oscar. L’Academy aveva annunciato a inizio maggio di aver espulso dai suo membri Polanski e The post Roman Polanski ha minacciato di fare causa all’Academy contro la sua espulsione dall’organizzazione per motivi etici appeared first on Il Post.

Molestie sessuali - fuori anche Bill Cosby e Roman Polanski dall’Academy : Bill Cosby e Roman Polanski hanno condiviso, ieri, la sorte di Harvey Weinstein. L’Academy of Motion Picture of Arts and Sciences, vale a dire la congrega cui, ogni anno, si devono gli Oscar, ha deciso di espellere i due. Cosby, sulla cui testa pende una condanna per aggressione sessuale, e Polanski, chiamato a rispondere di una nuova accusa di stupro ai danni di una quindicenne, non sono compatibili con gli standard etici promossi dall’Academy. ...

L’Academy – che assegna i premi Oscar – ha espulso Bill Cosby e Roman Polanski : L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna i premi Oscar, ha annunciato l’espulsione di Bill Cosby e di Roman Polanski dai suoi membri. Qualche giorno fa Cosby è stato condannato per violenze sessuali aggravate, al termine di The post L’Academy – che assegna i premi Oscar – ha espulso Bill Cosby e Roman Polanski appeared first on Il Post.

Caso Weinstein - l’Academy degli Oscar espelle anche Bill Cosby e Roman Polanski : Dopo il produttore Harvey Weinstein, accusato di molestie da numerose attrici, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences che assegna ogni anno gli Oscar ha espulso anche Bill Cosby e Roman Polanski. Cosby, un tempo volto amato della tv americana, è stato accusato di aggressione sessuale da decine di donne e il 26 aprile un jury della Pennsylvania lo ha riconosciuto colpevole di tre accuse di violenza: l’attore oggi 80enne avrebbe drogato e ...

