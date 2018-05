Roma - un altro bus in fiamme : Ancora un bus a fuoco in centro a Roma . I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell'Atac. Sul posto anche i vigili ...

Roma - un altro bus in fiamme A piazza Venezia : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Ancora un bus a fuoco in centro a Roma. I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell’Atac. Sul posto anche i vigili urbani.A quanto si apprende le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito. L’autista della linea 46 (e non 98 come si era appreso in un primo momento) si è accorto subito del rumore mentre stava ...

Altro bus in fiamme a Roma : paura per un gruppo di studenti : paura ma, per fortuna, nessun ferito. Attorno alle 14, la linea 06 scolastico dell'Atac ha preso fuoco in via Castel Porziano, nella periferia di Roma, di fronte a una scuola. A riportare la notizia è Il Messaggero:La vettura andata a fuoco è della linea 06 scolastico dell'Atac che copre il tragitto Infernetto-Casalpalocco. Il mezzo, uscito dalla rimessa di Acilia, avrebbe preso fuoco attorno alle 14.00. Era pieno di studenti ...

