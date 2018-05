Roma tra degrado | nudismo e proteste degli esercizi pubblici

Roma - autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : paura in centro - traffico in tilt : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Roma : bomba d’acqua a Tivoli - negozi e strade allagate (10 maggio 2018) : ULTIME NOTIZIE dii oggi, ultim'ora: bomba d'acqua a Tivoli, Roma. strade e negozi allagati, traffico in tilt e vigili del fuoco in continuo soccorso sulla Tiburtina (10 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:52:00 GMT)

Bordoni : impossibile contare sul trasporto pubblico a Roma : Roma: La precisazione dell’Atac non tranquillizza affatto Roma – Di seguito le parole del coordinatore e capogruppo al Campidoglio di FI, Davide Bordoni. “La precisazione dell’Atac sulla attività di revisione per potenziare i sistemi anti incendio sui bus, su azioni che vanno avanti da mesi e che avrebbero consentito di abbattere del 25% il numero degli incendi nei primi mesi dell’anno, non tranquillizza affatto. ...

Smantellato traffico di droga dal Marocco a Roma : dieci arresti : Smantellato traffico di droga dal Marocco a Roma: dieci arresti Smantellato traffico di droga dal Marocco a Roma: dieci arresti Continua a leggere L'articolo Smantellato traffico di droga dal Marocco a Roma: dieci arresti proviene da NewsGo.

Roma - aggredita la Biancofiore Rincorre e fa arrestare lo straniero : Prima lo ha messo in fuga, poi lo ha inseguito e infine ha fatto arrestare il sudanese che l'aveva aggredita nella notte. Michaela Biancofiore , Forza Italia, è stata vittima di una aggressione, ma è ...

Roma : motociclista travolto e ricoverato in codice rosso : Roma: moto travolta da una Punto Roma – Intorno alle 11 è avvenuto un’incidente stradale in via della Consolata. All’altezza di via di Bravetta, un motociclista di 27 anni è stato travolto e, per questo motivo, ricoverato in codice rosso al San Camillo. Il motociclista, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una Fiat Punto guidata da un uomo di 79 anni. A bordo dell’auto, sul lato passeggero, anche la ...

Roma : anziana travolta su strisce pedonali a Passeggiata di Ripetta : Roma: anziana trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I Roma – Un’anziana donna è stata investita quest’oggi. Attorno alle 12.20, mentre attraversava sulle strisce pedonali, una Mini Cooper ha travolto la malcapitata. Il tutto succedeva lungo la Passeggiata di Ripetta, all’altezza del civico 19. Al volante dell’auto una ragazza di 25 anni che si è fermata a prestare soccorso. La vittima è stata ...

Storia di una ladra di libri/ Su Canale 5 il film tratto dal Romanzo di Markus Zusak (oggi - 10 maggio 2018) : Storia di una ladra di libri, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 10 maggio 2018. Nel cast: Sophie Nélisse, Nico Liersch, Hildegard Schroedter, alla regia Brian Percival. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:07:00 GMT)

Omicidio di Sara Di Pietrantonio - 30 anni a Vincenzo Paduano dalla Corte d'assise d'appello di Roma : La prima Corte d'assise d'appello di Roma ha inflitto 30 anni di reclusione a Vincenzo Paduano, il vigilante 28enne accusato della morte della sua ex, la studentessa Sara Di Pietrantonio, tramortita, strangolata e poi data alle fiamme il 29 maggio del 2016 in via della Magliana. In primo grado l'imputato fu condannato all'ergastolo.