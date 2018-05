Roma | tornano a casa le gemelline siamesi separate a Roma Ma il loro cammino è tutto in

Roma - TORNANO IN ALGERIA LE GEMELLINE SIAMESI SEPARATE AL BAMBINO GESÙ/ “Grazie al Papa per l’intervento” : GEMELLINE SIAMESI SEPARATE lo scorso ottobre al BAMBINO GESÙ a ROMA TORNANO a casa: oggi compiono 2 anni, tutti i loro progressi ma dovranno subire nuovi interventi correttivi.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:36:00 GMT)

Tornano i “Cento pittori” a via Margutta : dal 27 aprile al 1° maggio - la storica via dell'arte 'colora' la Primavera Romana : È stata il rifugio di pittori e scultori, poeti e musicisti, artisti e artigiani: è via Margutta, la storica strada romana che ha conosciuto l'eccellenza dell'arte nei colori e nell'estro delle più grandi opere nostrane e internazionali.Torna anche quest'anno la rassegna "Cento pittori", dal 27 aprile al primo maggio, proprio nell'antica via simbolo d'arte: giunta alla 108esima edizione, la mostra ospita oltre cento artisti ...

Viaggi nell'Antica Roma 2018 : tornano gli spettacoli di Piero Angela e Paco Lanciano : Il 21 aprile torna a vivere la storia del Foro di Cesare e di Augusto con "Viaggi nell'Antica Roma" , gli straordinari spettacoli che hanno già affascinato oltre 520 mila persone . I due progetti, a cui sarà possibile assistere ogni sera fino all'11 novembre 2018, sono promossi da Roma Capitale, Assessorato alla ...

Al via le riprese di Suburra 2 - i protagonisti tornano sul set Romano per la seconda stagione : Le riprese di Suburra 2 prendono il via sul set romano della seconda stagione. Dopo il successo del primo ciclo di episodi, pubblicati su Netflix a ottobre 2017, i protagonisti del crime thriller made in Italy sono pronti per lanciare un nuovo appassionante capitolo, fatto di intrighi, corruzione e criminalità organizzata. La lotta per il controllo del litorale di Ostia si fa ancora più intensa. La seconda stagione era già stata annunciata a ...

Gli ACTUAL tornano con Serie Romanista in attesa del match Barcellona-Roma : Indietro 3 aprile 2018 2018-04-03T17:11:30+00:00 ROMA – Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia tornano con la Serie che li ha resi celebri sul web per raccontare il prepartita di uno dei match più attesi dai romanisti. Il 4 aprile, il match dei match: Barcellona vs Roma al Camp Nou per l’andata dei Quarti di finale di Champions League. Una […]

Roma - per gli abiti usati tornano 1.500 cassonetti gialli : Torna la raccolta abiti usati con i primi 1.500 cassonetti gialli. Il Campidoglio ha effettuato due gare. La prima per individuare le imprese private che svuoteranno i cassonetti. Con la seconda sono ...

Roma. All’India tornano le Tante facce nella memoria : Ritornano sul palco del Teatro India di Roma, dal 14 al 18 marzo, le protagoniste di Tante facce nella memoria,

Napoli-Roma - orario d'inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni. Dubbio Hamsik per Sarri - tornano Florenzi e Dzeko dal 1 tra i ... : Il match sarà visibile altresì in streaming attraverso SkyGo per gli abbonati Sky, e su Premium Play per gli abbonati Premium. OASport metterà a disposizione come sempre la DIRETTA LIVE testuale per ...