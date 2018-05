Roma | strangolata e bruciata dal fidanzato | per Paduano pena ridotta a 30 anni

ilmattino

Roma, strangolata e bruciata dal fidanzato: Paduano piange in aula, la difesa chiede pietà. Roma, 17 agosto 2017. Strangolata e poi tagliata a pezzi con la sega. Sana di origini pakistane è cresciuta a Brescia. Sana ha rifiutato un matrimonio combinato. Sana è stata strangolata.

(Di giovedì 10 maggio 2018) Dall'ergastolo a 30di carcere.in appello per Vincenzo, il 26enne condannato all'ergastolo per avere strangolato e poi dato alle fiamme nel maggio del 2016 la sua ex ...