Roma - strangolata e bruciata dal fidanzato : per Paduano pena ridotta a 30 anni : Dall'ergastolo a 30 anni di carcere. pena ridotta in appello per Vincenzo Paduano, il 26enne condannato all'ergastolo per avere strangolato e poi dato alle fiamme nel maggio del 2016 la sua ex ...