Roma | Sequestrati 500 kg di alimenti

Roma : Sequestrati 21 Kg di droga - 5 arresti : Roma – Primo maggio all’insegna dei sequestri di droga per la Polizia di Stato. Ventuno chili di marijuana erano trasportati da un nigeriano a bordo di una vecchia Ford in via Iperione. Il ragazzo, alla vista di una pattuglia del Reparto Volanti, ha tentato la fuga; raggiunto dopo un breve inseguimento e’ stato arrestato anche per aver colpito gli agenti. Un altro pusher nigeriano e’ finito in manette. I poliziotti dei ...

'Ndrangheta - sequestrati beni per 30 milioni in Calabria e a Roma : 'Ndrangheta, sequestrati beni per 30 milioni in Calabria e a Roma La disposizione della Dda di Catanzaro ha coinvolto le attività di un imprenditore che opera nel settore del turismo. Sequestrato anche un hotel di lusso Parole chiave: ...

Roma : Sequestrati 5 Kg di hashish per la Movida Romana : Roma – Un importante quantitativo di hashish è stato recuperato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Era destinato al mercato della Movida dell’Eur. Due persone, un 29enne Romano con precedenti e una 35enne della provincia di Viterbo incensurata, sono finiti in manette. I Carabinieri hanno fermato un’auto sulla quale viaggiava l’uomo, trovato in possesso di una decina di grammi di hashish. Recatisi a casa del ...

Roma : Droga - 3 arresti e 71 Kg di marijuana sequestrati : La Droga veniva trasportata all’interno di un doppi fondi di un autovettura – Roma – Due italiani di 54 anni e un albanese di 40... L'articolo Roma: Droga, 3 arresti e 71 Kg di marijuana sequestrati proviene da Roma Daily News.

Roma : Corruzione - sequestrati immobili e conti a ex Direttore Uoc San Camillo : sequestrati anche azioni e 11 veicoli Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno eseguito questa mattina, un decreto di estensione del sequestro preventivo emesso dal... L'articolo Roma: Corruzione, sequestrati immobili e conti a ex Direttore Uoc San Camillo proviene da Roma Daily News.

Roma - bancarotta fraudolenta : sequestrati beni per 41 milioni a imprenditore Bigotti : La Guardia di Finanza di Roma ha effettuato oggi un sequestrato preventivo beni per un totale di 41 milioni di euro a due società riconducibili all'imprenditore Ezio Bigotti, attualmente...

Roma : sequestrati oltre 3Kg di hashish e marijuana alla Garbatella : Roma: La Polizia di Stato sequestra 3,3 Kg di hashish e 270 gr di marijuana, equivalenti di 21.000 dosi di stupefacenti Roma – Gli agenti della... L'articolo Roma: sequestrati oltre 3Kg di hashish e marijuana alla Garbatella su Roma Daily News.

Roma : Sequestrati hashish - marijuana e cocaina - arrestato 22enne Romano : Roma: Carabinieri fermano ragazzo per un controllo e sequestrano hashish, marijuana e cocaina Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, a seguito di un controllo alla... L'articolo Roma: Sequestrati hashish, marijuana e cocaina, arrestato 22enne Romano su Roma Daily News.