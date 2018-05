Roma | Sabato sit-in per verificatrice Atac aggredita

PAMELA MASTROPIETRO - "STUPRATA E UCCISA DA OSEGHALE"/ Sabato funerali a Roma : legale "scaricano colpe su uno" : Macerata, PAMELA MASTROPIETRO secondo la procura fu violentata sotto effetto di eroina da Innocent Oseghale e poi UCCISA. Sabato i funerali a Roma.

Sabato a Roma i funerali di Pamela : Intanto emergono nuovi particolari sulla morte della ragazza, uccisa lo scorso 30 gennaio il cui corpo è stato ritrovato in due trolley. Proclamato il lutto cittadino nella Capitale e a Macerata -

Roma - cambia la sanità per le famiglie : pediatra di base anche di sabato : Cinque ambulatori aperti ai bambini, nei fine settimana e nei giorni festivi, con pediatri a disposizione nei giorni più complicati per le famiglie che hanno bisogno di visite e assistenza sanitaria ...

Pamela Mastropietro - i funerali a Roma Sabato 5 maggio : Si terranno a Roma il prossimo 5 maggio i funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni trovata senza vita nei pressi di Macerata tre mesi fa: il...

Tutte le partite di Sabato in tv e streaming gratis ecco come - Roma - : Sabato 21 Aprile 2018, Ci sarà anche 'core ingrato' del nuovo millennio, il Pipita Higuain, tra il Napoli e le rinnovate speranze di riagganciare la corsa scudetto nella sfida decisiva di domenica ...

Week end a Roma : gli eventi di sabato 21 e domenica 22 aprile : Per i bambini ampia la scelta tra spettacoli teatrali e laboratori. Ecco dunque gli eventi del Week end a Roma 21 e 22 aprile da non perdere 'Canaletto 1697-1768' Giovanni Antonio Canal , Venezia ...

Diano Marina - torna 'ARomatica' da sabato 28 aprile sino a martedì 1 maggio : ... menù stellati, aperitivi e snack a tema, visite guidate, trenino con escursioni nell'entroterra, gite in mare e attività legate al Santuario dei Cetacei, spettacoli serali, e il raduno confraternite ...

Sabato 21 aprile Ginevra Di Marco presenta al Wishlist Club di Roma “La Rubia canta la Negra” : La vincitrice della Targa Tenco 2017 per la categoria Interprete presenterà l’album tributo a Mercedes Sosa, realizzato con Francesco Magnelli e Andrea Salvadori “Non ho mai sentito una voce più bella di quella di Mercedes, è stata la voce che mi ha fatto riconsiderare il significato del termine “cantare”; una voce colma di sonorità, un tesoro che spalanca l’anima” Ginevra Di Marco Sabato 21 aprile alle 21.00 Ginevra Di Marco, una delle ...

Questa è Roma dopo un sabato sera. La distesa di immondizia indigna tutti : Una distesa di bottiglie vuote di birra e vino, pacchetti di sigarette, cannucce e altri tipi di rifiuti. Si presenta così, domenica mattina, piazza Bologna, uno dei luoghi della Capitale più frequentati il sabato sera.Su Facebook e Twitter in tanti hanno pubblicato foto che ritraggono lo stato di degrado in cui versa la piazza, specificando anche l'orario: 10.30 e anche oltre. Molti si dicono indignati, altri preferiscono lasciare ...

Formula E - sabato 14 aprile il debutto a Roma : Trepidazione e curiosità per l'esordio in Italia della Formula E, la nuova competizione dedicata alle vetture elettriche monoposto. Il Circus conta 11 tappe sparse in tutto il mondo, con monoposto

Roma - sabato la Formula E : ecco le 4 aree della “green zone” : Per garantire la sicurezza in vista della Formula E, che si disputerà sabato nel quartiere Eur di Roma, è stata prevista una “green zone“, divisa in 4 aree, alla quale si potrà accedere solo dopo aver superato i controlli presso i varchi di accesso. ecco le strade che delimiteranno la “green zone”: via della Tecnica – viale Umberto Tupini – viale Romolo Murri – via di Val Fiorita – via del ...