Roma | principio di incendio su bus a Piazza Venezia

Roma : Istituto Darwin evacuato per principio d’incendio : Due addetti ai servizi leggermente intossicati Roma – L’Istituto scolastico IISS Darwin, sito in Via Tuscolana 388, è stato evacuato per un principio d’incendio divampato al suo interno. Le fiamme sarebbero partite in un cestino da bagno posto al terzo piano. L’episodio si è verificato poco prima delle 14. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che al loro arrivo hanno constatato che il personale docente e gli ...