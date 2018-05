Roma | Pellegrini riceverà il Premio Cultura Sportiva ' Beppe Viola'

Roma - Pellegrini non ce la fa : spazio a De Rossi : CAGLIARI - Pellegrini non ha superato il test di questa mattina, avverte ancora dolore, dopo la partita contro il Liverpool non si è mai allenato e oggi andrà in panchina. A centrocampo molto ...

Roma-Liverpool - le formazioni ufficiali. Torna Pellegrini - out Strootman : Speriamo che sia una bella serata di sport, hanno detto che sono contenti di Roma", ha raccontato il manager. 2 May 18:51 2 May 18:49 "Un giorno all'improvviso", così cantano i tifosi dei Reds ...

Roma-Chievo - le pagelle : Nainggolan immarcabile - Pellegrini da manuale : Dzeko superstar, Schick in continua crescita. El Shaarawy è intenso, stavolta anche con , bel, gol. ALISSON 7,5 Reattivo su qualche uscita bassa, poderoso sul rigore di Inglese. Una presenza pesante ...

Roma - Pellegrini : 'Fare subito gol per vincere la partita' : Lorenzo Pellegrini , centrocampista della Roma , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Chievo . Queste le sue dichiarazioni: 'Una partita importantissima. Dobbiamo arrivare in Champions League e la qualificazione passa anche dalla vittoria contro il ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Genoa : chance per Pellegrini. Quote e le ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Genoa: Quote e le ultime novità sugli 11 in campo stasera all'Olimpico per la Serie A. Di Francesco pronto a tornare sul 4-3-3 con un ampio turnover.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:49:00 GMT)

Roma - Luca Pellegrini rinnova fino al 2022 : Luca Pellegrini ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2022. Lo ha annunciato il club giallorosso con una nota sul suo sito ufficiale. Il 19enne terzino sinistro, entrato nel settore giovanile giallorosso nel 2011-12, ha conquistato uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa con la Primavera. Dall’inizio di questa stagione è entrato a far parte della prima squadra. “Ho voluto fortemente la Roma e questo ...

Roma - Pellegrini ai tifosi : 'Tranquilli - non vado alla Juve' : Roma - A Trigoria per la ripresa in vista del derby di domenica sera, Lorenzo Pellegrini si è intrattenuto fuori i cancelli con i numerosi tifosi presenti dopo l'impresa in Champions League contro il ...

Roma : Pellegrini dice sì alla Juventus : Lorenzo Pellegrini è pronto a dire sì alla Juventus. Lo riferisce Rai Sport : il centrocampista della Roma verrà preso con la clausola rescissoria, la Juve ci ha messo le mani e presto stringerà per il suo acquisto.

Roma - Monchi : 'Rinnovo di Pellegrini? Siamo fiduciosi. Su Balotelli...' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , è intervenuto ai microfoni di Premium Sport : 'Questa squadra merita rinforzi invece che cessioni importanti? Noi proviamo sempre a lavorare per fare una squadra più forte ogni anno. Questo è il mio lavoro. Questa Roma è forte e penso che ...

Barcellona-Roma - la moviola : rigore netto su Dzeko. E Pellegrini... : Tutte nel primo tempo le decisioni più contestate dell'arbitro Makkelie. Al 10' il primo episodio contestato della gara: Dzeko viene sgambettato in area da Semedo, il direttore di gara olandese è a ...

Barcellona-Roma - le probabili formazioni : El Shaarawy rimpiazza Under. Dubbio Nainggolan - ipotesi Pellegrini : I giallorossi sono consapevoli di trovarsi di fronte ad una prova improba in un teatro dei sogni contro una delle squadre più forti al mondo , ma hanno dimostrato di potersela giocare ad armi pari ...

