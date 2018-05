Roma | «Non abbiamo paura prendiamo i mezzi | ma adesso basta»

Serena Williams non sarà a Roma : 'Lavoro per essere pronta al 100%' : Serena Williams non giocherà gli Internazionali BNL d'Italia al via il 12 maggio. La campionessa statunitense, scesa al numero 454 della classifica mondiale dopo la maternità , a Roma era in tabellone ...

Roma - l'autista dell'autobus in fiamme : 'Non sono un eroe' : Onori, appena ha visto una scia di fumo uscire dal vano motore, ha bloccato il mezzo e ha fatto scendere tutti i passeggeri, prima di provare con l'estintore a fermare l'incendio che stava ...

Via Ostiense - ma non solo. Tante le strade a Roma in pessime condizioni che diventano Trappole-Omicide : Ennesimo incidente sulla via Ostiense a causa del cattivo stato del manto stradale. E’ un dato di fatto, non c’è polemica, ma la sola tragica constatazione di innumerevoli episodi dovuti a buche, dossi, radici, rami e situazioni davvero impensabili per una moderna Capitale Europea. Facendo un giro per le strade di Roma, nei marciapiedi, guardando le aiuole, le siepi, le ville è facile vedere come la situazione sia di un totale e ...

Arresti Casamonica a Roma - Minniti : non c'è spazio per impunità : Roma, 8 mag. , askanews, Il ministro dell'Interno Marco Minniti si è complimentato con il capo della Polizia Franco Gabrielli per gli Arresti dei membri del clan dei Casamonica eseguiti a Roma dopo l'...

Roma - BUS IN FIAMME IN VIA DEL TRITONE - PIENO CENTRO/ Nono autobus capitolino che brucia da inizio anno : ROMA, autobus Atac in FIAMME ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del TRITONE: ultime notizie, il video e i primi aggiornamenti. I passeggeri evacuati, CENTRO Capitale paralizzato(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:05:00 GMT)

Roma - omicidio Sara Di Pietrantonio. L'ex fidanzato in aula : "Mi vergogno - non merito la pace" : L'ex guardia giurata il 28 maggio strangolò e diede alle fiamme la sua ex fidanzata nei pressi del quartiere Magliana

'Non ci batte nessuno'. E la Roma risponde al Barça : il tweet diventa virale : Potere dei social network. Distanze completamente annullate, interazioni totali da ogni parte del mondo e su qualsiasi argomento. Se uno dei temi di discussione è la partita più importante in Spagna e non solo, allora tutto diventa ancora più semplice. Milioni e milioni di spettatori a seguire il ...

Suso : 'Non penso di lasciare il Milan'. Bonaventura nel mirino della Roma : Secondo il Corriere dello Sport , l'allenatore Di Francesco ha scelto il centrocampista rossonero , ma ai giallorossi piacciono pure Barella , Cagliari, , Torreira , Sampdoria, e Verdi , Bologna, .

Roma - non serve il boss per primo - raid dei Casamonica in un bar : barista e disabile presi a calci : I pm di Roma indagano per lesioni, minacce e danneggiamento in merito a quanto avvenuto domenica primo aprile in un bar di via Salvatore Barzilai, nel quartiere della Romanina. Antonio Casamonica e ...

Roma - Raggi : 'Scoperta casa popolare subaffittata e senza canone pagato' : 'Abbiamo scoperto una casa popolare che era stata illegalmente subaffittata nel quartiere Prenestino: la donna che ne deteneva la disponibilità l'avrebbe infatti ceduta in cambio di denaro a un'altra ...