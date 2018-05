Roma | Lorenzo Fabris e il bello della scrittura

Pre-Qualificazioni Internazionali Roma 2018 : i risultati delle finali. Lorenzo Sonego e Camilla Rosatello accedono al tabellone principale : Si sono disputate a Roma, sul Pietrangeli, le finali delle Pre-Qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2018: in palio le wild card del tabellone maschile e femminile. SINGOLARE FEMMINILE Il pass, tra le donne, lo ha ottenuto a sorpresa Camilla Rosatello (testa di serie n.5), superando 1-6 6-3 6-3 la favorita della vigilia Martina Trevisan (testa di serie n.2) in 1 ora e 47 minuti di partita. Trevisan si aggiudica nettamente il primo ...

Scaletta dei concerti di Jovanotti a Roma - dal 19 aprile al 2 maggio : ultimi biglietti per Lorenzo Live 2018 : Con ben 10 concerti di Jovanotti a Roma, in sostanza una vera e propria residency, prosegue il Lorenzo Live 2018 che andrà in scena fino a luglio con altre date in giro per l'Italia, una serie di eventi all'Arena di Verona e il grande finale con doppia data al Mediolanum Forum di Assago. Dopo aver girato i palazzetti italiani con 300 mila spettatori e 44 serate sold out tra cui le date di Milano (12 serate), Rimini (3), Firenze (9), Torino ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : Romantico gesto per Sara Affi Fella : Uomini e Donne, Sara Affi Fella vicina alla scelta: la dedica di Lorenzo Riccardi Lorenzo ha completamente perso la testa per Sara Affi Fella, è ufficiale. L’ultimo romantico gesto del corteggiatore di Uomini e Donne promette molto bene. Il pubblico del Trono Classico sembra sperare che la scelta della tronista ricadi su Luigi. In ogni […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: romantico gesto per Sara Affi Fella proviene da ...

Lorenzo Porzio in concerto a Roma con lo Stabat Mater di Pergolesi : Roma, 20 mar. , askanews, - Venerdì 23 marzo alle 20.30 avrà luogo nella prestigiosa Basilica di Santa Francesca Romana ai Fori Imperiali a Roma il concerto per voci e orchestra in occasione della ...

Biglietti Lorenzo Live 2018 tour : aggiunti nuovi concerti a Roma : Biglietti Lorenzo Live 2018. Jovanotti ha annunciato di aver aggiunto due nuove date ai concerti del suo Lorenzo Live 2018 a Roma a maggio. Jovanotti è tornato sui palchi da febbraio 2018 con il suo nuovo tour Lorenzo Live 2018 che terminerà a giugno 2018. Sono decine gli appuntamenti nei Palazzi dello Sport e l’artista suonerà con la sua band nelle città per lunghi periodi. Uno spettacolo a 360° con la super band composta da: Saturnino ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Lorenzo Baldassarri davanti a tutti! Alle sue spalle Miguel Oliveira e un ottimo Romano Fenati : C’è Lorenzo Baldassarri davanti a tutti nella FP1 del GP del Qatar di Moto2. Il pilota del team Pons ha stampato il miglior tempo proprio sul finale, nell’ultimo giro utile dopo la bandiera a scacchi, in 2’01″601. Un crono buono ma da prendere con le molle, perché la sessione non è molto indicativa dei valori in pista, svolgendosi in condizioni e in orario differenti da quello della gara. Ma è certamente positivo iniziare ...