Roma-Juventus in Diretta tv e Live-Streaming

Serie A Roma-Juventus - arbitra Tagliavento. Torino-Spal : Mariani : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di campionato, valevole come trentasettesimo turno del campionato di Serie A, in programma domenica alle 15. Due gli ...

Nuova maglia della Roma / I giallorossi vogliono presentare la divisa Nike 2018/19 domenica contro la Juventus : Nuova maglia della Roma, i giallorossi vogliono presentare la divisa 2018/19 già nella gara di domenica contro la Juventus ultima che il club allenato da Di Francesco giocherà all'Olimpico.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:50:00 GMT)

Finale Coppa Italia 2018 - Juventus-Milan all’Olimpico di Roma : in palio il primo trofeo dell’anno – la diretta : <!-- --> L’attesa: tutto esaurito allo stadio Olimpico Grande attesa per la Finale di TIM Cup tra Juventus e Milan, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21. Biglietti esauriti e botteghini chiusi, per un incasso che supera i 3,8 milioni di euro. In tribuna anche più di 1.700 bambini degli oratori del CSI e 200 ...

Coppa Italia - Juventus e Milan a Roma : visita al Quirinale : FIUMICINO , Roma, - Il volo charter con a bordo la Juventus e lo staff al seguito è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. Al loro arrivo nello scalo Romano, il tecnico Massimiliano Allegri ed i 23 ...

Mercato Roma - Monchi pensa a Bonaventura. C'è anche la Juventus : Il centrocampista del Milan è nel mirino della società giallorossa. Raiola vorrebbe portarlo via dai rossoneri

Biglietti Roma-Juventus (domenica 13 maggio) : come acquistare i tickets per la trentasettesima giornata di Serie A : Big match nella penultima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico, la Roma sfiderà la Juventus nel posticipo. Una sfida che negli scorsi anni è stata decisiva per l’assegnazione dello Scudetto ed anche quest’anno sarà così. Alla Juventus, infatti, basta un solo punto per assicurarsi matematicamente il settimo titolo consecutivo. I bianconeri hanno sei punti di vantaggio sul Napoli e una differenza reti (dal momento che i due ...

Juventus campione d'Italia se/ Differenza reti : il Napoli ha sbagliato a mollare prima dell'ostacolo Roma : La Juventus non ha ancora vinto il settimo scudetto consecutivo, ma il 2-2 del Napoli contro il Torino lo avvicina sensibilmente: adesso ai bianconeri basta un punto nelle ultime due gare(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:00:00 GMT)

La Champions e la Juventus : Nainggolan scuote la Roma : E invece, scrive Davide Stoppini su 'La Gazzetta dello Sport', due giri di orologio dopo, sinistro da primario chirurgo nel miglior ospedale del mondo e Roma dimessa, paziente guarito, anzi, paziente ...

Roma - Di Francesco e Nainggolan : 'Contro la Juventus per vincere' : Così Radja Nainggolan, intervistato da Premium Sport, al termine di Cagliari-Roma. ' Noi stiamo cercando di centrare l'obiettivo della Champions, dipende tutto da noi - dice ancora il belga -: ora ...

Roma - Di Francesco : 'Vittoria da grande squadra - ora contro la Juventus per vincere' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco dichiara: 'Devo fare i complimenti al Cagliari per la prestazione, purtroppo sapevo che noi eravamo un po' al limite, specialmente con lo stato di ...

Roma-Juventus - a Trigoria alzano i prezzi dei biglietti : TORINO - Il primo passo sarà battere il Bologna in casa e il Cagliari in trasferta, poi Juventus e Roma si sfideranno all' Olimpico , domenica 13 maggio, ore 20.45, alla penultima di campionato in una ...