Roma | finto sacerdote per ricevere soldi Arrestato

(Di giovedì 10 maggio 2018): truffatore segnalato ai Carabinieri da uomo di chiesa– Unno ha smascherato un truffatore. L’uomo, di 43 anni, è statodai Carabinieri della Stazionepiazza Dante. Origini siciliane ma residente nella provincia di Cuneo, è stato così segnalato alle forze dell’ordine. Il, nei giorni scorsi, aveva ricevuto la telefonata di una persona che si è presentata come tale Don Gabriele,di Milano. Il fantomatico prete, per venire incontro alle esigenze di un suo caro amico bisognoso, ha chiesto al “collega” di anticipare per suo conto circa 700 euro.che sarebbero serviti al conoscente quale caparra da versare cash per avviare il contratto di locazione di un appartamento di via Tasso. Ilha dato la sua disponibilità ma ci ha voluto vedere chiaro. E così si è portato presso l’indirizzo ...