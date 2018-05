Roma | falso prete truffatore smascherato dal vero sacerdote

Roma : Aveva droga e denaro falso - arrestato : Roma – Un uomo si stava aggirando a Roma in via di Monte Cucco con fare sospetto , nelle vicinanze di una farmacia. Quando ha attirato l’attenzione di una pattuglia di Carabinieri della Stazione Villa Bonelli. I militari hanno deciso di controllarlo e l’uomo, un Romano di 40 anni con precedenti, alla loro vista, si e’ particolarmente innervosito. Inducendo gli uomini dell’Arma ad approfondire le verifiche, che hanno ...