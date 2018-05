Roma | ennesimo problema per autobus Atac

romadailynews

(Di giovedì 10 maggio 2018): Ennesima disavventura per un autobus. Ci sono stati disagi per alcuni passeggeri a bordo di un'autoveicolo della linea 85 ieri sera, a piazza Venezia. Intorno alle 19.30 il mezzo, diretto alla stazione Termini con a bordo alcune decine di persone, ha terminato la sua corsa all'altezza dell'altare della Patria. La causa è una fuoriuscita di fumo bianco dal mezzo. Secondo quanto si apprende, è stato sprigionato dall'improvvisa attivazione dell'estintore automatico del vano motore. La corsa è stata interrotta e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando di Piazza Venezia in servizio di pattuglia in quella zona.