Roma Droga dal Marocco | 10 arresti

Roma - arrestate 10 persone per traffico droga dal Marocco all'Italia - : I Carabinieri hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei membri di un gruppo criminale attivo nella capitale e in altre province italiane. Presi anche due ...

Roma : droga nascosta in casa. Arrestato Romano di 46 anni : Roma: Polizia lo teneva d’occhio da qualche giorno Roma – Un Romano di 46 anni ha destato sospetti agli investigatori del commissariato Fidene. Gli agenti, impegnati nell’ambito di servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno notato l’uomo aggirararsi per il quartiere con fare sospetto. Tipico atteggiamento dei pusher. Tenutolo d’occhio per qualche giorno, gli agenti della Polizia di Stato hanno ...

Roma : Droga e furto di energia elettrica - arresto e denuncia : Roma – I Carabinieri della Stazione di Frascati hanno arrestato una ragazza di 35 anni, già conosciuta alle forze dell’ordine. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di largo Duca di York. Questo dopo un prolungato servizio di osservazione svolto nel centro del Comune di Frascati. Dopo una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato decine di ...

PAMELA MASTROPIETRO - OGGI FUNERALI A Roma/ L'omicidio - la droga - i colpevoli e la speranza che riposi in pace : PAMELA MASTROPIETRO, OGGI FUNERALI a ROMA a 3 mesi dalL'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:01:00 GMT)

Romagna - droga da Albania. Sette arresti : 10.42 Maxi operazione dei Carabinieri di Riccione contro un'organizzazione criminale di albanesi dedita al traffico internazionale di stupefacenti e attiva sulla riviera romagnola. Sette gli arresti. L'organizzazione utilizzava un piccolo aereo per l'approvvigionamento di droga dall'Albania verso le coste italiane. Sequestrato un ingente quantitativo di stupefacenti, tra cocaina, marijuana e hashish.

Roma - ragazzo morto ai Parioli : ucciso da mix di alcol - droga e metadone : Potrebbe essere stato un mix di alcol, droga e metadone a causare il decesso di Giuseppe De Vito, il 23enne trovato morto dalla madre la mattina del primo maggio nell'appartamento di famiglia nel...

Roma : Sequestrati 21 Kg di droga - 5 arresti : Roma – Primo maggio all’insegna dei sequestri di droga per la Polizia di Stato. Ventuno chili di marijuana erano trasportati da un nigeriano a bordo di una vecchia Ford in via Iperione. Il ragazzo, alla vista di una pattuglia del Reparto Volanti, ha tentato la fuga; raggiunto dopo un breve inseguimento e’ stato arrestato anche per aver colpito gli agenti. Un altro pusher nigeriano e’ finito in manette. I poliziotti dei ...

Roma - concerto del primo maggio : 30 arresti per droga e furti : Controlli al concertone del primo maggio: 22 arresti per droga e 8 per furti. Centinaia di Carabinieri di Roma sono stati impiegati, oltre che in piazza San Giovanni e nelle vie limitrofe, anche nei ...

Roma - blitz antidroga per il Primo maggio : sequestrate 4200 dosi di coca e 5mila di mariuana : sei arresti : Ben 4200 dosi di cocaina, 5mila di marijuana e 30 di hashish, sequestrate nel ponte del Primo maggio. F rutto dell'incessante attività condotta dalla Polizia di Stato nell'ambito dei quartieri più ...

