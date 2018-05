ROMA | DELITTO SARA DI PIETRANTONIO | VINCENZO PADUANO CONDANNATO A 30 ANNI Madre della

ilsussidiario

: RT @tempoweb: #Roma Delitto Sara Di Pietrantonio Sconto di pena all'ex fidanzato killer - manuelarella : RT @tempoweb: #Roma Delitto Sara Di Pietrantonio Sconto di pena all'ex fidanzato killer - rep_roma : Roma, delitto Di Pietrantonio: Paduano condannato a 30 anni. Pena ridotta in appello [news aggiornata alle 17:46] -

(Di giovedì 10 maggio 2018)Di: 30in appello a, uccise e bruciò la sua fidanzata in viaMagliana. Ergastolo ridotto per l'ex guardia giurata(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:10:00 GMT)