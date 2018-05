Roma | Carabinieri operano 7 arresti a Tor Bella Monaca

Roma : l’Arma dei carabinieri in aiuto della ricerca pediatrica con due eventi : La Legione Allievi carabinieri torna a schierarsi al fianco di Fondazione Città della Speranza Onlus, impegnata da anni a sostenere la diagnostica e la ricerca pediatrica e oncoematologica, con una doppia iniziativa in programma a Roma giovedì 3 maggio: un incontro sul futuro della ricerca in campo medico e un concerto a scopo benefico della Fanfara. L’apertura, alle ore 18.30 nella Sala Polifunzionale della Legione Allievi carabinieri (viale ...

Roma - blitz dei carabinieri al Pigneto : arresti per droga e furti : Roma, , askanews, - blitz nel quartiere Pigneto dei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e quelli del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria per contrastare resti e fenomeni di degrado. Il bilancio ...

Roma - fontana sfregiata : è caccia ai vandali in bici. I carabinieri analizzano il video : Una fontana sfregiata, quella di piazza della Chiesa Nuova, e una città che ora chiede sicurezza. Per chi la vive ma anche per i monumenti che la rendono unica al mondo. Sono state infatti,...

Roma : droga nel water per scampare a Carabinieri. Tre arresti : Gli arrestati sono tutti di orgine albanese Roma – Un comunicato del Comando provinciale Carabinieri Roma ha fatto sapere che: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bracciano ha ammanettato 3 cittadini albanesi. Si tratta di due uomini e una donna, accusati di spaccio e possesso di droga. Al termine di un servizio d’osservazione, i militari hanno sorpreso e bloccato il primo spacciatore. L’uomo stava cedendo una ...

Roma - ladro restauratore immortalato mentre ruba dipinto in chiesa. Il sacro cuore di Gesù recuperato dai carabinieri : Sentendosi ormai scoperto, si è presentato spontaneamente ai carabinieri il restauratore Romano denunciato per il furto del “sacro cuore del Gesù” avvenuto la settimana scorsa nella Chiesa Nuova, al centro di Roma. L’uomo si è recato alla stazione dei carabinieri San Pietro, consegnando la tela e assumendosi la responsabilità del furto. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia San Pietro in collaborazione con quelli del ...

Roma - allarme a via del Corso - tir turco entra nella "green zone" fermato dai carabinieri. Il conducente : ignaro del divieto : Un tir di 12 metri con targa turca è entrato in via del Corso, in pieno centro a Roma, ed ha perCorso un tratto di strada prima di essere fermato dai carabinieri. È accaduto oggi,...

Roma : Operazione dei Carabinieri a Ostia - 2 arresti : Roma: Scippo e vendita di prodotti rubati, due arresti a Ostia Roma – Sempre intensa l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia. Numerose... L'articolo Roma: Operazione dei Carabinieri a Ostia, 2 arresti proviene da Roma Daily News.

Roma : Carabinieri al lavoro in zona Termini. Molteplici gli arresti effettuati : Roma – sequestrate 50 dosi di droga. Identificate 70 persone e accertamenti su oltre 40 veicoli Roma – Fitta attività contro ogni tipo di reato... L'articolo Roma: Carabinieri al lavoro in zona Termini. Molteplici gli arresti effettuati proviene da Roma Daily News.

Roma : Carabinieri arrestano due spacciatori di Yaba : Roma – arrestati due cittadini del bangladesh per detenzione e spaccio di droga Roma – Due cittadini del Bangladesh, uno di 30 e l’altro di... L'articolo Roma: Carabinieri arrestano due spacciatori di Yaba proviene da Roma Daily News.

Roma : Carabinieri arrestano 3 ragazzi per detenzione di droga e spaccio : Roma – 3 arresti per detenzione e spaccio di droga Roma – Tre ragazzi di età compresa tra i 19 e i 21 anni sono... L'articolo Roma: Carabinieri arrestano 3 ragazzi per detenzione di droga e spaccio proviene da Roma Daily News.

Roma - manda sms di addio ai colleghi e tenta il suicidio : salvato dai carabinieri : Voleva farla finita lanciandosi da un ponte nel lagetto dell'Eur a Roma, ma un 31enne è stato salvato dai carabinieri. È accaduto la scorsa notte su via Cristoforo Colombo, all'altezza del ponte sul ...

Roma - arrestati dai carabinieri i due fuggitivi che avevano forzato il posto di blocco a Monteverde : I due uomini erano a bordo dell'auto che ieri sera non si fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in zona Monteverde. Si tratta di due nomadi di origini campane. L'accusa tentato omicidio in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

