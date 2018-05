Roma | bus Atac a fuoco a piazza Venezia Ultime notizie | principio di incendio causato da

Ancora allarme incendio su bus a Roma - due sos in centro : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Roma - un altro bus in fiamme A piazza Venezia : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Ancora un bus a fuoco in centro a Roma. I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell’Atac. Sul posto anche i vigili urbani.A quanto si apprende le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito. L’autista della linea 46 (e non 98 come si era appreso in un primo momento) si è accorto subito del rumore mentre stava ...

Roma : stanco di aspettare bus sferra calcio a porta autista : Roma: sul posto Carabinieri stazione Eur Roma – Questa mattina un autista della linea 764 della Roma Tpl è stato vittima di un’aggressione. Il fatto è stato oggetto di agitazione indetta dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa-Cisal. Erano circa le 11.30 quando un giovane stanco di aspettare alla fermata in via del Tintoretto, all’arrivo del bus ha iniziato ad inveire contro l’autista.Il ragazzo salito a bordo, dopo ...

Roma : ennesimo problema per autobus Atac : Roma: a causare il problema attivazione estintore automatico Roma – Ennesima disavventura per un autobus Atac. Ci sono stati disagi per alcuni passeggeri a bordo di un’autoveicolo della linea 85 ieri sera, a piazza Venezia. Intorno alle 19.30 il mezzo, diretto alla stazione Termini con a bordo alcune decine di persone, ha terminato la sua corsa all’altezza dell’altare della Patria. La causa è una fuoriuscita di fumo ...

Roma - giallo rifiuti abusivi : «Camion di altri comuni nelle discariche». Indagini dei vigili : L?allarme sui rifiuti di Roma tra fine aprile e inizio maggio è un giallo. Un mistero legato a doppio filo alle tonnellate di immondizia raccolta e portata nei centri Tmb gestiti...

Roma - sciopero dei bus : a rischio le linee in servizio nelle periferie : Gioved' 10 maggio i mezzi pubblici in periferia sono rischio per lo sciopero dei lavoratori della società «Roma Tpl», il consorzio privato che nella Capitale gestisce circa 100 linee di bus che ...

Dalle società ai palazzi abusivi : ecco l’impero Romano dei Casamonica : La vera difficoltà è nel dimostrare la «pericolosità sociale» dei Casamonica. Le denunce per estorsione e usura sono spesso ritrattate, consentendo agli esponenti della famiglia sotto...

Roma - Totti 'Aeterno' : un busto in marmo dedicato al Capitano : Gli mancava solo un busto. Ora Francesco Totti può essere davvero l'ottavo Re di Roma: per l'ex Capitano giallorosso è arrivata l'ennesima dimostrazione d'affetto per il proprio simbolo. Stavolta in ...