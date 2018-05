: ?? Uccise e bruciò ex fidanzata, Paduano condannato in appello a 30 anni - repubblica : ?? Uccise e bruciò ex fidanzata, Paduano condannato in appello a 30 anni - TelevideoRai101 : Roma. Bruciò la ex,condannato a 30 anni - PaolaPagliaro : RT @repubblica: ?? Uccise e bruciò ex fidanzata, Paduano condannato in appello a 30 anni -

La Corte d'Assise d'Appello dihaa 30di reclusione Vincenzo Paduano, accusato di aver ucciso l'ex fidanzata, Sara Di Pietrantonio, prima strangolata poi data alle fiamme. In primo grado, il vigilante 28enne era statoall'ergastolo. Sara, 22, fu uccisa a maggio 2016. I due ragazzi erano stati insieme per un paio d', tra alti e bassi, fino a 3 settimane prima dell'omicidio. L'accusa chiedeva la conferma dell'ergastolo per omicidio premeditato aggravato.(Di giovedì 10 maggio 2018)