Roma | Biancofiore aggredita in via Nazionale Sudanese bloccato da Carabinieri

(Di giovedì 10 maggio 2018): l’uomo ha spinto la deputata contro un muro– Disavventura la scorsa notte per Michaela. La deputata di FI è statala scorsa notte in via. Intorno all’una, mentre era intenta a passeggiare con il suo cane, è stata avvicinata da un cittadino del Sudan, con precedenti e colpito da divieto di dimora nel Comune di, che l’ha spinta con violenza contro un muro e ha poi tentato di sottrarle il telefono cellulare. La, secondo quanto ricostruito, avrebbe reagito con veemenza e messo in fuga l’uomo. In quel momento la parlamentare ha attirato l’attenzione di un’auto deidi passaggio. I militari del Nucleo Radiomobile, raccolta una sommaria descrizione, hanno avviato le ricerche e hanno rintracciato el’uomo in Piazza del Quirinale. Il cittadino del Sudan è stato ...