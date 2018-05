Roma - nuovo allarme incendi su autobus : in fiamme un veicolo in centro - : Il mezzo Atac della linea 46 ha preso fuoco a piazza Venezia. Le fiamme sono state spente senza danni ai passeggeri. Attimi di paura anche mercoledì sera, quando sull'85 che percorreva via dei Fori ...

Roma - nuovo allarme incendi su autobus : in fiamme un veicolo in centro : Roma, nuovo allarme incendi su autobus: in fiamme un veicolo in centro Il mezzo Atac della linea 46 ha preso fuoco a piazza Venezia. Le fiamme sono state spente senza danni ai passeggeri. Attimi di paura anche mercoledì sera, quando sull’85 che percorreva via dei Fori Imperiali è scattato il sistema ...

Roma - autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : paura in centro - traffico in tilt : Ancora un bus a fuoco in centro a Roma. I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell' Atac, il 98. Sul...

Roma - l’autista dell’autobus in fiamme : “Non sono un eroe” : Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Continua a leggere L'articolo Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” proviene da NewsGo.

Roma : ennesimo problema per autobus Atac : Roma: a causare il problema attivazione estintore automatico Roma – Ennesima disavventura per un autobus Atac. Ci sono stati disagi per alcuni passeggeri a bordo di un’autoveicolo della linea 85 ieri sera, a piazza Venezia. Intorno alle 19.30 il mezzo, diretto alla stazione Termini con a bordo alcune decine di persone, ha terminato la sua corsa all’altezza dell’altare della Patria. La causa è una fuoriuscita di fumo ...

Roma - autobus dell'ATAC a fuoco in via del Tritone : PROSEGUI LA LETTURARoma, autobus dell'ATAC a fuoco in via del Tritone é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 12:40 di Tuesday 08 May 2018

Roma - l'autista dell'autobus in fiamme : 'Non sono un eroe' : Onori, appena ha visto una scia di fumo uscire dal vano motore, ha bloccato il mezzo e ha fatto scendere tutti i passeggeri, prima di provare con l'estintore a fermare l'incendio che stava ...

Roma - autobus di linea in fiamme in centro : lievemente ferita una donna : Roma, autobus di linea in fiamme in centro: lievemente ferita una donna Roma, autobus di linea in fiamme in centro: lievemente ferita una donna Continua a leggere L'articolo Roma, autobus di linea in fiamme in centro: lievemente ferita una donna proviene da NewsGo.

Paura a Roma : autobus in fiamme nella Capitale [FOTO] : 1/38 Vincenzo Livieri/LaPresse ...

Roma : autobus esplode in via del Tritone Video : È accaduto stamattina, e c'è chi ha pensato ad un attentato: a Roma, in pieno centro, un autobus è andato in fiamme e poi è esploso. Una commessa è rimasta ferita. Anche sul web si diffonde la notizia e molti elogiano l'autista, che è riuscito a salvare tutti in tempo. L'autista eroe: cos'è accaduto precisamente La notizia si diffonde velocemente e a mano a mano si riescono a conoscere sempre più dettagli: i cittadini Romani si sono spaventati ...

Esplode un autobus nel centro di Roma. Traffico in tilt - pompieri al lavoro Video : Un mezzo pubblico della municipalizzata Atac di Roma ha preso fuoco per poi Esplodere in Via del Tritone. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e i pompieri che, tutt'ora, stanno lavorando per riportare la situazione alla normalita' e spegnere le fiamme che hanno avvolto l'intero autobus. autobus dell'Atac in fiamme Al momento non risulterebbero feriti tra le persone che si trovavano nel mezzo al momento dell'incendio. Appena il ...

Roma - esplode autobus a via del Tritone : autobus in fiamme a via del Tritone, in pieno centro a Roma , VIDEO , . Sul posto, per domare l'incendio poi spento, tre squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri di Roma centro. ...