Road trip tra i trend di viaggio 2018 | ecco i migliori itinerari per scoprire il Bel

meteoweb.eu

: Road trip 2018 day one. 1) Snoqualmie River 2) merica 3) Snoqualamie… - bodhi_zapha : Road trip 2018 day one. 1) Snoqualmie River 2) merica 3) Snoqualamie… - moonloueh : RT @robig_: @LorenzoBises Non è stato frivolo ma, io e due amiche in macchina, road trip in Islanda, Stubborn Love dei The Lumineers allo s… - CoraHarrell46 : Fort Lauderdale To Miami: A Mini Road Trip -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Liligo – il primo motore di ricerca di viaggi, voli low cost e noleggio auto online – ha reso noti suggerimenti eon theperle principali punte di diamante della cultura e della tradizione italiana viaggiando a bordo di un’automobile. Anche per l’estate, infatti, ilsi conferma undiper la maggior parte dei turisti, che prediligono per le proprie vacanze un tour in auto lungo i 7.458 km di coste e oltre 300mila km2 di superficie della Penisola, consolidando così la presenza italiana tra le mete più ambite dai viaggiatori. In vista di un incremento del turismo nel Bel Paese pari al +4,8% rispetto lo scorso anno – dati, questi, emersi dal dossier pubblicato in aprileda ForwardKeys, società leader nello studio dei flussi turistici, per il Corriere della Sera – prima di intraprendere unrisulta però fondamentale per ogni ...