Rifiuti | Roma chiede aiuto a Puglia

Roma : Rifiuti davanti al Municipio XIV : Roma – Avanzi di cibo, bucce di banana, carta, plastica, pezzi di polistirolo. Tutto confezionato e recapitato davanti alla sede del Municipio XIV, in via Mattia Battistini. Questa l’immagine che si sono trovati davanti i dipendenti amministrativi e i cittadini che passavano davanti all’edificio, che ospita il parlamentino di Monte Mario. Una decina di sacchi dell’immondizia, cartoni e tanta puzza. Alle 8 di mattina si ...

Roma - giallo dietro l'aumento della produzione di Rifiuti : indagine dei vigili nelle discariche per capire se ci sono accessi di altri comuni : L?allarme sui rifiuti di Roma tra fine aprile e inizio maggio è un giallo. Un mistero legato a doppio filo alle tonnellate di immondizia raccolta e portata nei centri Tmb gestiti...

Emergenza Rifiuti - così le scuole di Roma si riempiono di topi : "A Roma è rimasta solo Santa Pupa a proteggere i bambini". Mario Rusconi, presidente dell"Associazione Nazionale Presidi della Capitale e del Lazio non ci pensa nemmeno a trasformarsi in operatore ecologico, assieme ai suoi colleghi, per scongiurare l"invasione di ratti che minaccia le scuole della città.Decine quelle che hanno dovuto chiudere temporaneamente i cancelli dall"inizio dell"anno scolastico per colpa della presenza dei roditori, ...

Roma invasa dai Rifiuti : dopo le buche nuovi guai dalla gestione Raggi : La capitale d'Italia non ha pace e di conseguenza nemmeno il sindaco Virginia Raggi. Pochi mesi fa, persino negli Stati Uniti d'America le crisi della capitale italiana erano riecheggiate sul New York Times. In quel caso, le protagoniste erano le buche e le voragini, accentuate anche dal periodo delle piogge. Il noto quotidiano USA aveva attaccato pesantemente il sindaco evidenziando la sua totale incapacità. Con un po' di ironia aveva titolato: ...

Roma : in zona Garbatella voragine tracimante di Rifiuti : Sidoli: amministrazione capitolina invece di intervenire dimentica emergenza Roma – Di seguito la denuncia voluta dal responsabile centro studi del Movimento Animalista, Rinaldo Sidoli. “Si apre una voragine alla Garbatella. L’amministrazione capitolina, invece di provvedere urgentemente a un intervento di riparazione del manto stradale, lascia le transenne per diversi giorni dimenticandosi di una grave ...

Roma - emergenza Rifiuti : task force per gestire la crisi/ Ultime notizie : è caccia a nuovi impianti : Roma, emergenza rifiuti: task force per gestire la crisi. È caccia a nuovi impianti per il trattamento e lo sversamento. Le Ultime notizie: Ama, Campidoglio e Regione al lavoro(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:41:00 GMT)

Rifiuti Roma - gara per lo smaltimento va deserta e il presidente Ama scrive all’Anac. M5s : “Qualcuno fa cartello” : Un cartello fra imprese per aumentare il prezzo del trasporto dei Rifiuti e costringere il Comune di Roma a far lievitare la base d’asta? Più che un sospetto, un “timore legittimo”. E’ per questo che il presidente di Ama, Lorenzo Bagnacani, ha segnalato all’Authority anticorruzione come sia andata totalmente deserta la gara istruita a febbraio dalla società capitolina che prevedeva l’assegnazione di 11 lotti per 36 mesi e un importo complessivo ...

Roma - allarme della Asl : 'Rifiuti vicino alle scuole - rischio invasione topi' : Come i roditori possono sgattaio- lare per le strade, tra i rifiuti non raccolti, allo stesso modo posso- no colonizzare intere scuole dal momento che l'immondizia non ritirata troneggia da giorni all'...

Rifiuti - a Roma raccolta in tilt dopo i ponti di primavera : impianti congestionati e un migliaio di discariche abusive : I due tmb di Rocca Cencia e Salario stracolmi, le balle di immondizia lasciate all’esterno delle strutture alla mercé di intemperie e gabbiani, i cumuli di Rifiuti che stazionano per ore nelle strade ai lati dei cassonetti. E le circa 1.000 discariche abusive che secondo l’Ama popolano la Capitale – di cui una quarantina di grandi dimensioni – lasciate lì a evitare, paradossalmente, che il sistema vada definitivamente al collasso. Roma è ...

Tempesta : Rifiuti Roma vergogna di portata mondiale : Tempesta: cittadini e turisti costretti a slalom tra immondizia Roma – Di seguito il comunicato della Consigliera del PD di Roma Capitale, Giulia Tempesta. “E’ davvero incredibile come questa Amministrazione, guidata maldestramente dalla Sindaca Raggi, riesca a far finta di nulla di fronte alla situazione dei rifiuti a Roma. Una vergogna di portata mondiale che sta mettendo alla berlina la Capitale d’Italia. Cittadini e ...

Di Biase : Roma da giorni assediata da Rifiuti. Da Raggi zero parole : Roma – Di seguito il comunicato di Michela Di Biase, consigliera del Pd capitolino. “Roma da giorni è assediata dai rifiuti, ma dalla giunta e dalla sindaca non una parola. E’ stato sufficiente il ponte dell’1 maggio per far saltare il sistema di raccolta. Gli impianti di Rocca Cencia e di via Salaria sono intasati e non riescono a smaltire i quantitativi sempre maggiori di indifferenziata”. “I quartieri ...