Retinopatia diabetica | 5 segnali di allarme

(Di giovedì 10 maggio 2018) Vista sfocata, puntini che compaiono, aloni di luce, perdita della visione centrale e dei colori: sono questi i sintomi che devono mettere inperché possono indicare un peggioramento della, una delle più comuni malattie dell’occhio, nonché causa di perdita della vista e cecità. A segnalarlo sul loro sito sono i Centers for diseases control (Cdc). Lacompare quando il diabete colpisce i vasi sanguigni della retina, causando perdite e distorsione della vista. Se non diagnosticata e trattata precocemente, può portare ad una perdita permanente della vista. E visto che spesso, nelle fasi iniziali, non presenta sintomi, chi soffre di diabete – di tipo 1, 2 e gestazionale – è importante che si faccia controllare gli occhi annualmente. Il rischio aumenta di pari passo con il tempo da cui si è ammalati di diabete e se i ...